HLV Campuchia thừa nhận khó thắng tuyển Việt Nam ở hiện tại

HLV Koji Gyotoku của Campuchia đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Phát biểu tại buổi họp báo tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Hà Nội) vào trưa 6-8, HLV Koji Gyotoku cho biết: “Chúng tôi vừa thi đấu tốt trong trận gặp Timor Leste. Nhờ đó, không khí trong đội đang rất tốt và tất cả đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu vào ngày mai. Campuchia luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tuy nhiên, cả Campuchia và Việt Nam đều còn mục tiêu ở FIFA ASEAN Cup vào tháng sau. Một số cầu thủ của chúng tôi không thể hội quân lần này nên đội hình chưa phải mạnh nhất. Vì thế, đây cũng là dịp để chúng tôi đánh giá lực lượng, bổ sung nhân sự và chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu sắp tới”.

Nhà cầm quân người Nhật cũng thừa nhận Campuchia đã hết cơ hội giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, nhưng cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam vẫn mang nhiều ý nghĩa. Ông tiếp lời: “Được gặp một đối thủ mạnh như Việt Nam là cơ hội quý giá để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng hiểu rằng điều đó rất khó vào lúc này. Trận đấu sẽ giúp đội có thêm sự chuẩn bị trước FIFA ASEAN Cup”.

Đồng quan điểm với HLV trưởng, tiền vệ Ouk Sovann khẳng định Campuchia rất háo hức được đối đầu nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Anh phát biểu: “Chúng tôi rất mong chờ trận đấu với Việt Nam vì họ luôn là một đội bóng mạnh. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu hết mình và cố gắng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam”.

HLV Koji Gyotoku cùng tiền vệ Ouk Sovann ở buổi họp báo trước trận đấu. ẢNH: MINH HOÀNG

Campuchia đến Hà Nội vào hôm 5-8 và chỉ có một buổi tập chính thức trên sân Mỹ Đình vào tối nay, trước khi bước vào trận đấu diễn ra lúc 20 giờ ngày 7-8. Trước chuyến làm khách, HLV Koji Gyotoku đã rút gọn danh sách khi để 3 cầu thủ Mat Noron, Sieng Chantha và Abdel Kader Coulibaly trở về CLB chủ quản vì chấn thương và lý do chuyên môn.

Trong khi Campuchia đã chắc chắn bị loại với 3 điểm sau ba trận, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng 7 điểm với Singapore nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Nếu đánh bại Campuchia, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến gần mục tiêu kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 để tạo lợi thế trước vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH