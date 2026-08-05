Bóng đá trong nước

HLV Kim Sang-sik làm điều đặc biệt với các cổ động viên

SGGPO

Ở buổi tập vào chiều 5-8, HLV Kim Sang-sik đã bất ngờ phá lệ khi dành ít thời gian để các cổ đông viên được vào sân giao lưu, chụp hình cùng các cầu thủ. Đây là điều ít gặp ở các buổi tập của đội tuyển khi đang diễn ra giải đấu.

Người hâm mộ giao lưu cùng đội tuyển Việt Nam trước buổi tập vào chiều 5-8. Ảnh: HẢI HOÀNG
Người hâm mộ giao lưu cùng đội tuyển Việt Nam trước buổi tập vào chiều 5-8. Ảnh: HẢI HOÀNG

Đây là hoạt động ý nghĩa do VFF tổ chức nhằm kết nối người hâm mộ, các KOL, đại diện truyền thông với Đội tuyển Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV trước trận đấu gặp đội tuyển Campuchia.

Chương trình có sự giao lưu, chia sẻ của NSƯT Chí Trung, diễn viên Trung “Ruồi”, MC – diễn viên Minh Hương, game thủ Nguyễn Đức Bình (Chim Sẻ Đi Nắng), ca sĩ Duy Khoa, vlogger Cán Cris và nhà báo, vlogger Minh Hải… Các khách mời đã bày tỏ tình cảm, niềm tin và gửi những lời chúc tốt đẹp tới Đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng sắp tới.

Trở lại buổi tập chiều 5-8, dù trời mưa nhưng các tuyển thủ Việt Nam rất nỗ lực thực hiện giáo án mà HLV Kim Sang-sik đưa ra. Đội tuyển Việt Nam còn thêm 1 buổi tập để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng vào tối 7-8, trận đấu mang ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng của các cầu thủ Việt Nam.

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QUỐC CƯỜNG

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Chim Sẻ Đi Nắng Chiều 5-8 KOL Duy Khoa Minh Hương Nguyễn Đức Bình Đội tuyển Campuchia Chí Trung Minh Hải Ruồi

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