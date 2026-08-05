HLV Kim Sang-sik làm điều đặc biệt với các cổ động viên

Đây là hoạt động ý nghĩa do VFF tổ chức nhằm kết nối người hâm mộ, các KOL, đại diện truyền thông với Đội tuyển Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV trước trận đấu gặp đội tuyển Campuchia.
Chương trình có sự giao lưu, chia sẻ của NSƯT Chí Trung, diễn viên Trung “Ruồi”, MC – diễn viên Minh Hương, game thủ Nguyễn Đức Bình (Chim Sẻ Đi Nắng), ca sĩ Duy Khoa, vlogger Cán Cris và nhà báo, vlogger Minh Hải… Các khách mời đã bày tỏ tình cảm, niềm tin và gửi những lời chúc tốt đẹp tới Đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng sắp tới.
Trở lại buổi tập chiều 5-8, dù trời mưa nhưng các tuyển thủ Việt Nam rất nỗ lực thực hiện giáo án mà HLV Kim Sang-sik đưa ra. Đội tuyển Việt Nam còn thêm 1 buổi tập để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng vào tối 7-8, trận đấu mang ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng của các cầu thủ Việt Nam.