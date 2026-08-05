ASEAN Cup 2026: HLV đội tuyển Thái Lan nêu quyết tâm đứng đầu bảng B

HLV Anthony Hudson khẳng định mục tiêu của Thái Lan là đánh bại đội khách Myanmar ở lượt cuối để giữ vững ngôi đầu bảng B, thay vì chỉ hướng đến kết quả hòa đủ để đi tiếp.

Các tuyển thủ Thái Lan quyết tâm hướng đến ngôi đầu bảng B. ẢNH: FAT

“Mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu cuối vòng bảng là giành chiến thắng. Trước mắt, đội sẽ tập trung tối đa vào quá trình hồi phục để các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng Thái Lan sẽ nỗ lực hết sức để đánh bại Myanmar”, HLV Anthony chia sẻ sau chiến thắng trước Philippines tại lượt trận áp chót bảng B.

Nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, Thái Lan sẽ có lợi thế được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà, đồng thời nhiều khả năng tránh phải chạm trán đương kim vô địch Việt Nam - đội đang có cơ hội lớn cán đích ở vị trí dẫn đầu bảng A.

Còn chiến thắng trên sân Philippines tối 4-8 không hề dễ dàng với Thái Lan. Đội chủ nhà thi đấu kỷ luật, phòng ngự kín kẽ và khiến các học trò của HLV Hudson bế tắc trong phần lớn thời gian. Phải đến phút 84, hậu vệ Waris Choolthong mới đánh đầu ghi bàn từ đường tạt chuẩn xác của Picha Autra, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu và giúp Thái Lan giành trọn 3 điểm.

Kết quả này giúp Thái Lan trở thành đội tuyển duy nhất toàn thắng và giữ sạch lưới tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, ở bảng A, cả Việt Nam và Singapore đều có 7 điểm nhưng mỗi đội đã một lần bị cầm hòa.

HLV Anthony Hudson đang mang đến luồng gió mới cho Thái Lan. ẢNH: FAT

Sau lượt trận áp chót, Thái Lan dẫn đầu bảng B với 9 điểm, xếp trên Malaysia và Myanmar (cùng 6 điểm). Philippines có 3 điểm, còn Lào đã chính thức bị loại khi chưa giành được điểm nào. Chỉ cần hòa Myanmar ở lượt cuối vào ngày 8-8, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ chắc chắn giữ ngôi nhất bảng.

Dù vậy, HLV Anthony Hudson khẳng định ông không muốn các học trò bước vào trận đấu với tâm lý cầu hoà, quyết tâm hướng đến chiến thắng để khép lại vòng bảng bằng thành tích hoàn hảo. Nhà cầm quân người Anh tiếp lời: “Phải thừa nhận rằng chuyến di chuyển đến Philippines rất vất vả. Chúng tôi đến khách sạn khi đã gần 3-4 giờ sáng và chỉ có đúng một buổi tập trước trận đấu. Lúc này, điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng. Khi trở về Thái Lan, đội sẽ có thêm một buổi tập”.

HLV Hudson cho biết việc xoay tua lực lượng trong những trận đấu vừa qua đã phát huy hiệu quả khi nhiều cầu thủ gặp tình trạng chuột rút, căng cơ hoặc mệt mỏi được nghỉ ngơi đúng lúc. Những gương mặt vào sân thay thế đều đáp ứng yêu cầu chuyên môn, giúp ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự cho chặng đường phía trước.

“Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau thi đấu. Cảm ơn tất cả đã giúp nâng tầm lối chơi để giành chiến thắng. Trận cuối vòng bảng, chúng tôi sẽ trở về sân Rajamangala và hy vọng nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ”, chiến lược gia 44 tuổi nhắn gửi.

HỮU THÀNH