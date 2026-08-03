Sự khẳng định của nhà vô địch

Giữ đúng lời hứa, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã có trận đấu đầy xuất sắc trong chuyến làm khách tại Indonesia qua trận thắng đội chủ nhà với tỷ số cách biệt 3-0.
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