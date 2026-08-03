Bóng đá trong nước

Sự khẳng định của nhà vô địch

SGGPO

Giữ đúng lời hứa, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã có trận đấu đầy xuất sắc trong chuyến làm khách tại Indonesia qua trận thắng đội chủ nhà với tỷ số cách biệt 3-0.

Hai Long và hành động đặc biệt khi chỉ tay vào logo ở vai áo, logo này chỉ dành cho đội bóng đang là đương kim vô địch. Ảnh: ANH KHOA
Hai Long và hành động đặc biệt khi chỉ tay vào logo ở vai áo, logo này chỉ dành cho đội bóng đang là đương kim vô địch. Ảnh: ANH KHOA
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Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với đội hình có 4 thay đổi so với trận gặp Indonesia. Hai Long (ảnh), Tài Lộc, Việt Anh và Thành Long đá chính thay cho Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải và Văn Hậu.
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Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin dùng. Sau sự cố ở trận gặp Singapore vốn làm ông Kim không hài lòng, Đình Bắc đã có trận đấu rất hay, tập trung hơn, năng động hơn và thi đấu đồng đội hơn.
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Thành Chung và Việt Anh là hai lựa chọn của ông Kim ở hàng phòng ngự nhằm ngăn chặn hàng công của đội chủ nhà. Kinh nghiệm trận mạc cùng phong độ tốt của họ đã góp phần giúp Việt Nam giành trọn 3 điểm.
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Xuân Son và Hoàng Hên vào sân trong hiệp hai nhằm giúp đội nhà giữ thế trận tấn công. Với sự gia tăng sức mạnh hàng công, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu thật tưng bừng.
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Xuân Son vui mừng sau bàn thắng nâng tỷ số 3-0 cho đội nhà. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh ở giải lần này và là bàn thắng thứ 8 ở đấu trường ASEAN Cup. Tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Nam Định đang đến gần top 10 chân sút ghi bàn tốt nhất trong lịch sử Tiger Cup, AFF Cup và nay là ASEAN Cup.
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Lê Giang tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng khi đang có 3 trận liên tiếp giữ nguyên vẹn mành lưới cho khung thành đội nhà trong giải đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh CLB Công an TPHCM
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HLV Kim Sang-sik đã trở lại với chiếc áo thun màu đen nhưng đem lại may mắn cho ông cùng đội tuyển trước đó. Thực tế ở trận này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cho thấy sự thay đổi nhân sự, đấu pháp thật hợp lý và giành chiến thắng ấn tượng trước "kỳ phùng địch thủ" Indonesia.
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QUỐC CƯỜNG - Ảnh: ANH KHOA

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Hoàng Hên Hai Long Xuân Son Đình Bắc ASEAN Cup Tiger Cup Việt Anh Kim Sang-sik Tưng CLB Nam Định

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