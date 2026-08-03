Góc chuyên gia: HLV Kim Sang-sik sẽ điều chỉnh lối chơi khi so tài với Indonesia

Trận hòa 0-0 trước Singapore đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó trước chuyến làm khách giông bão trên sân Pakansari của Indonesia vào tối 3-8. Dù đối thủ đang tạo ra áp lực lớn và khát khao thể hiện, đây lại là thời điểm thích hợp để các học trò của HLV Kim Sang-sik khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Đình Bắc nhiều khả năng vẫn được giữ ở đội hình xuất phát. Ảnh: ANH KHOA

Thi đấu trên sân nhà, Indonesia nhiều khả năng sẽ dâng cao tấn công từ những phút đầu. Sức ép này đặt hàng thủ Việt Nam trước thử thách khắc nghiệt, nhưng đồng thời mở ra khoảng trống cho các đợt phản công nhanh sắc bén.

Trong phòng họp báo, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao hàng công chủ nhà, đồng thời lấy sự chắc chắn của hàng thủ chưa thủng lưới từ đầu giải làm điểm tựa tinh thần cho các trụ cột như Thành Chung, Văn Hậu và thủ môn Patrik Lê Giang.

Nhưng “chìa khóa” của trận đấu này theo tôi chính ở khu vực giữa sân. Đây là lúc mà nhà cầm quân người Hàn Quốc phải gia cố tuyến giữa, nhất là vị trí tiền vệ phòng ngự khi mà Hoàng Đức, Quang Hải thiên về tấn công. Sẽ có những điều chỉnh thú vị ở trận đấu này từ ông Kim. Tôi đoán là đội hình xuất phát sẽ chỉ có 1 tiền đạo nhập tịch, nếu thiên về đá cắm thì Xuân Son là ứng viên số 1.

HLV Kim Sang-sik khả năng cân chình lại hàng công mà tập trung sức mạnh ở khu trung tuyến

Đình Bắc sau khi nhận sự cảnh cáo bằng việc rút ra sân vào cuối hiệp 1 trận gặp Singapore có thể sẽ được trao cơ hội để khẳng định qua tốc độ, khả năng dứt điểm khi có khoảng trống… để tìm cơ hội cho đội nhà. Ở khu trung tuyến, tôi đoán tiền vệ phòng ngự Thành Long sẽ được trao cơ hội đá chính.

Trận gặp Timor Leste đối thủ quá yếu nên dốc quân tấn công. Sang trận gặp Singapore khu trung lộ Việt Nam có một số thời điểm suýt trả giá từ những đường “tỉa” bóng của Kyoga. Gặp Indonesia có những tiền vệ chất lượng, nhất là Thom Haye không thể xem thường nên tôi tin HLV Kim Sang-sik sẽ điều chỉnh bằng việc tăng cường khu vực giữa sân.

Tôi có niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm trong trận này, thậm chí là 1 trận thắng.

HLV TRẦN MINH CHIẾN