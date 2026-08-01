Khán đài trống vắng dù Thái Lan thắng Malaysia ở trận "chung kết" bảng B

Sân Rajamangala bất ngờ chỉ đón 16.037 khán giả trong trận chủ nhà Thái Lan thắng Malaysia tỷ số 2-0 ở lượt đấu được xem như “chung kết” bảng B thuộc ASEAN Cup 2026 tối 1-8.

Sân Rajamangala chỉ đón 16.037 người hâm mộ đến theo dõi trận Thái Lan - Malaysia

Hình ảnh nhiều khoảng trống trên các khán đài của sân đấu từng được xem là “thánh địa” bóng đá Thái Lan xuất hiện rõ trên sóng truyền hình. Trái ngược bầu không khí cuồng nhiệt vốn quen thuộc mỗi khi đội tuyển xứ Chùa vàng thi đấu trên sân đấu có sức chứa gần 50.000 chỗ ngồi này.

Dù không nhận được sự cổ vũ đông đảo từ người hâm mộ, Thái Lan vẫn hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng để tạm vươn lên dẫn đầu bảng B. Đội chủ nhà có cùng 6 điểm với Malaysia nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu và vẫn còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Trên sân Rajamangala, Malaysia nhập cuộc chủ động và tạo được thế trận nhỉnh hơn trong khoảng 20 phút đầu. Tuy nhiên, sau quãng thời gian bị ép sân, Thái Lan dần lấy lại quyền kiểm soát bằng khả năng cầm bóng vượt trội và những pha phối hợp mạch lạc.

Thái Lan (áo xanh) thắng thuyết phục Malaysia. ẢNH: FAT

Bước ngoặt đến ở phút 38 khi VAR xác định trung vệ Ubaidullah Shamsul phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Yotsakorn đánh bại thủ môn Malaysia để mở tỷ số 1-0, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 58, sau pha phối hợp đẹp mắt từ giữa sân, Teerasak dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 và gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Bị dẫn 2 bàn, Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình và liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm cơ hội. Đội khách tạo ra một số tình huống đáng chú ý, trong đó có cú cứa lòng của Daryl Sham ở phút 87 và pha dứt điểm từ xa của Paulo Josue, nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Kampol.

Chiến thắng 2-0 giúp Thái Lan chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Ở lượt trận tiếp theo ngày 4-8, Thái Lan sẽ làm khách trên sân của Philippines, trong khi Malaysia nghỉ thi đấu.

HỮU THÀNH