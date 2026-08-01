Cầu thủ Thanh Hóa không thể giúp Lào tránh bị loại sớm khỏi ASEAN Cup 2026

Dù đội trưởng Damoth Thongkhamsavath, cầu thủ đang khoác áo Thanh Hóa tại V-League, ghi bàn mở tỷ số, nhưng tuyển Lào vẫn thua ngược Philippines tỷ số 1-4 trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 bảng B thuộc ASEAN Cup 2026.

Đội trưởng Damoth Thongkhamsavath thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp Lào tránh thất bại. ẢNH: LFF

Sau 3 lượt trận, Lào chưa giành được điểm nào khi lần lượt thua Thái Lan (0-5), Malaysia (0-4) và Philippines (1-4). Damoth còn đồng đội chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 4-8, nhưng không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Nguyên nhân là Malaysia lẫn Thái Lan đều thắng Lào trong các cuộc đối đầu trực tiếp, đồng thời còn thi đấu ít hơn từ 1-2 trận. Vì vậy, Lào chính thức khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026 sớm nhất bảng B.

Trước Philippines, Lào nhập cuộc đầy tự tin và tạo bất ngờ ngay phút thứ 7. Từ cú sút xa của Damoth, thủ môn Boltron Kammeraad mắc sai lầm khi bắt hụt bóng, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, Damoth cũng gặp vấn đề chấn thương và phải rời sân từ phút 33, khiến sức tấn công của đội chủ nhà suy giảm đáng kể.

Nhưng trước khi Damoth rời sân, Lào phải chơi thiếu người ở phút 13. Trung vệ Phetdavanh Somsanid phạm lỗi từ phía sau với Javier Gayoso. Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR đã đổi quyết định thành thẻ đỏ trực tiếp, khiến Lào phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Niềm vui hiếm hoi của Lào ở trận đấu với Philippines. ẢNH: LFF

Dù kiên cường bảo toàn lợi thế 1-0 đến hết hiệp 1, Lào không thể chống đỡ sức ép liên tục từ Philippines sau giờ nghỉ. Ngay phút 47, John Lucero dứt điểm gỡ hòa 1-1 sau tình huống lộn xộn trước khung thành. Năm phút sau, đội khách vượt lên khi cú sút của Cole Mrowka khiến hậu vệ Viengxay Sydavong phản lưới nhà.

Đến phút 60, Philippines được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định hậu vệ Lào để bóng chạm tay trong vòng cấm. Javier Gayoso không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1. Khi trận đấu trôi về cuối, Philippines chủ động giảm nhịp độ, đồng thời thử nghiệm nhân sự nhưng vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ở phút 88 nhờ pha lập công của Daisuke Sato, ấn định chiến thắng 4-1.

Trong khi Lào chính thức bị loại sau 3 trận toàn thua, Philippines có chiến thắng đầu tiên tại bảng B để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

HỮU THÀNH