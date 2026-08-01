Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia

SGGPO

Ngay sau trận đấu với đội tuyển Singapore, ngày 1-8, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu tại lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Championship 2026.

Đội tuyển Việt Nam không được thất bại trong chuyến làm khách tại Indonesia vào ngày 3-8.
Đội tuyển Việt Nam không được thất bại trong chuyến làm khách tại Indonesia vào ngày 3-8.

Toàn đội khởi hành trên chuyến bay lúc 8 giờ 40 và dự kiến hạ cánh tại Jakarta vào 13 giờ, trước khi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Bogor – địa điểm diễn ra trận đấu với đội chủ nhà.

Mật độ thi đấu dày cộng thêm di chuyển, nên thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một buổi tập duy nhất tại Bogor trước khi bước vào cuộc so tài quan trọng với đội chủ nhà vào tối 3-8.

Trước đó, trận hòa 0-0 với Singapore trên sân Mỹ Đình vào tối 31-7 đã đẩy thầy trò đội tuyển Việt Nam vào thế khó khi chí ít phải giành 1 điểm trước Indonesia thì mới có thể tính toán cho vòng bán kết.

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Đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 buổi tập tại Indonesia trước khi so tài cùng đội chủ nhà.

Chia sẻ sau trận đấu thất vọng về tỷ số trước Singapore, HLV Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện sẽ sớm phân tích lại trận đấu để khắc phục những hạn chế trước khi bước vào lượt trận tiếp theo. Ông nói: “Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để phân tích những vấn đề còn tồn tại và tìm ra giải pháp phù hợp. Điều quan trọng lúc này là chuẩn bị thật tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho trận đấu với Indonesia”.

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Tối 31-7 Bogor Kim Sang-sik Sân Mỹ Đình Băng hình Jakarta Chí ít Khởi hành Hạ cánh Đội chủ nhà

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