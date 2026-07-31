Mưa lớn trước trận gặp Singapore, tuyển Việt Nam đối mặt hàng loạt khó khăn

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận thứ 3 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20 giờ ngày 31-8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.

Mưa lớn trước tại Hà Nội khiến đội tuyển Việt Nam đối mặt hàng loạt khó khăn trước cuộc tiếp đón Singapore. ẢNH: VFF

Hơn 3 giờ trước khi bóng lăn, Hà Nội xuất hiện mưa lớn kèm lốc, gió giật mạnh và sấm chớp, khiến công tác tổ chức, việc di chuyển của hai đội tuyển cũng như trải nghiệm của người hâm mộ gặp không ít trở ngại.

Tại khu vực quanh sân Mỹ Đình, nhiều tuyến đường dẫn đến địa điểm thi đấu xuất hiện các điểm ngập úng sau cơn mưa lớn. Một số cổ động viên có mặt từ sớm để tham gia hoạt động diễu hành cổ vũ đội tuyển Việt Nam buộc phải tạm hoãn kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến thời tiết phức tạp. Dù vậy, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng điều kiện thời tiết sẽ sớm ổn định trước giờ thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam đóng quân tại khách sạn cách sân Mỹ Đình gần 6 km và cũng chuẩn bị xuất phát đến địa điểm thi đấu. Điều kiện giao thông trong mưa lớn có thể ảnh hưởng đến thời gian di chuyển của toàn đội, dù thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị cho các phương án phát sinh.

Không chỉ gây khó khăn bên ngoài sân, cơn mưa còn có khả năng tác động trực tiếp đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Mặt cỏ sân Mỹ Đình vừa được cải tạo trước thềm ASEAN Cup 2026 nhằm mang đến điều kiện thi đấu tốt hơn. Tuy nhiên, lượng mưa lớn khiến mặt sân có nguy cơ trở nên trơn, bóng đi nhanh và khó kiểm soát hơn, buộc toàn đội phải điều chỉnh lối chơi cũng như hạn chế những pha xử lý kỹ thuật trong điều kiện mặt cỏ ướt.

Với đội tuyển Việt Nam, đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt khi là lần đầu tiên thầy trò HLV Kim Sang-sik được thi đấu trên sân nhà tại ASEAN Cup 2026, đồng thời cũng đánh dấu lần trở lại sân Mỹ Đình sau gần 2 năm. Sự cổ vũ của khán giả nhà được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội tuyển trong cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt ở bảng A.

Áp lực dành cho đội tuyển Việt Nam cũng rất lớn. Sau 2 lượt trận, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội đang kém Singapore 3 điểm trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa mục tiêu giành chiến thắng là nhiệm vụ gần như bắt buộc nếu muốn tạo lợi thế trong cuộc đua vào vòng trong. Thử thách càng trở nên nặng nề hơn khi ở lượt đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân của Indonesia.

HỮU THÀNH