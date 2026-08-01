Đội tuyển Việt Nam vào bán kết trong điều kiện nào?

Trận hòa 0-0 trước Singapore vừa qua đã khiến hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trở nên gập ghềnh khi đánh mất lợi thế trong cuộc đua tranh vé vào bán kết. Lúc này, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải kiếm điểm tại Indonesia.

Xuân Son "vẫy vùng" trước sự đeo bám của hậu vệ đội Singapore. Ảnh: HOÀNG HẢI

Sau loạt trận của ngày 31-8, Singapore tạm dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Nhưng đội bóng này chỉ còn 1 trận là gặp Indonesia ở lượt cuối trên sân nhà. Theo sau là Indonesia (6 điểm), Việt Nam (4 điểm) - vẫn là những ứng viên sáng cửa cho cuộc đua tranh vé vào bán kết khi mỗi đội còn 2 trận đấu.

Trước mắt là cuộc đọ sức giữa Indonesia và Việt Nam vào tối 3-8 tới đây, trận đấu mà nếu giành trọn 3 điểm thì Indonesia sẽ sớm giành vé vào bán kết. Còn với đội tuyển Việt Nam thì “cửa” đi tiếp rộng hay hẹp phụ thuộc rất lớn vào trận đấu này.

Gương mặt âu lo của các tuyển thủ Việt Nam

Nếu thắng, cơ hội đi tiếp rộng mở cho Việt Nam khi đạt 7 điểm, ngồi “rung đùi” chờ Indonesia và Singapore đấu với nhau ở lượt cuối, trong khi Quang Hải và các đồng đội về sân Mỹ Đình tiếp Campuchia. Nếu chia điểm cùng Indonesia thì cơ hội vẫn rộng khi trận cuối gặp Campuchia cũng dễ tính toán.

Tình huống mà các cầu thủ Việt Nam không có quyền tự quyết là để thua Indonesia. Khi ấy vừa buộc phải thắng Campuchia và cũng hy vọng kết quả có lợi ở trận Singapore - Indonesia.

QUỐC CƯỜNG