Khép lại những ngày hội bóng đá trẻ tại Nha Trang

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 với chủ đề “Khởi đầu đam mê, Đánh thức tiềm năng” tại Trường Đại học Nha Trang đã chính thức khép lại một cách trọn vẹn, đánh dấu sự thành công của giải bóng đá quy mô quốc gia đầu tiên dành riêng cho các trung tâm bóng đá trên cả nước.

Festival năm nay quy tụ 44 CLB và trung tâm bóng đá đến từ khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam, với gần 1.000 cầu thủ nhí ở ba lứa tuổi U.9, U.11 và U.13, thi đấu tổng cộng 118 trận trong 3 ngày liên tiếp. Không chỉ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, giải đấu còn tạo nên một ngày hội thể thao đúng nghĩa, nơi các em nhỏ được giao lưu, học hỏi, kết nối và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Festival tiếp tục khẳng định triết lý phát triển bóng đá trẻ bền vững khi không thu lệ phí tham dự, không trao thưởng bằng tiền mặt, đồng thời đề cao tính trung thực, tinh thần fair-play và giáo dục nhân cách cho cầu thủ ngay từ những bước đầu đến với bóng đá.

Trong suốt giải đấu, các cầu thủ nhí được thi đấu trong điều kiện chuyên nghiệp, được các HLV, chuyên gia và tuyển trạch viên của nhiều CLB theo dõi, đánh giá. Nhiều tài năng trẻ đã để lại dấu ấn chuyên môn, mở ra cơ hội tiếp tục phát triển trên con đường bóng đá.

Không khí giao lưu giữa các đoàn đến từ nhiều địa phương cũng góp phần tạo nên một mùa Hè đáng nhớ đối với các em nhỏ và phụ huynh, đúng với mục tiêu xây dựng Festival trở thành ngày hội bóng đá của trẻ em Việt Nam.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch U.9 – Cúp Quang Trung: Đội MFC Bình Dương

Vô địch U.11 – Cúp Lý Thường Kiệt: Đội Phúc An TPHCM

Vô địch U.13 – Cúp Trần Hưng Đạo: Đội MFC Bình Dương

Ban tổ chức trao thưởng cho đội vô địch

Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 được tổ chức với sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trường Đại học Nha Trang, VietFootball, Học viện Bóng đá Phù Đổng, cùng FPT Play là đơn vị bảo trợ truyền thông và phát sóng.

Cùng với đó là sự đồng hành của của các nhà tài trợ đã chung tay tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn dành cho bóng đá cộng đồng, gồm TH true WATER, Kamito, Yến sào Khánh Hòa Sanest, Starbalm Sport Care, Pocari Sweat, Jogarbola và Động Lực.

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LÊ ANH