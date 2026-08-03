Tuyển thủ Indonesia thừa nhận trận gặp Việt Nam là “bài kiểm tra chất lượng”

Đội trưởng Rizky Ridho của Indonesia đánh giá rất cao các tuyển thủ Việt Nam. ẢNH: ASEANUTD

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận diễn ra tại Jakarta (Indonesia) vào tối 2-8, Rizky Ridho cho biết: “Trận đấu ngày mai có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu giành chiến thắng, Indonesia sẽ tiến một bước dài đến tấm vé vào bán kết. Toàn đội đang tập trung cao độ vào bản thân. Đội tuyển Việt Nam sở hữu chất lượng đội hình tốt và từng vô địch giải đấu này, vì vậy đây sẽ là một bài kiểm tra chất lượng đối với chúng tôi”.

Được thi đấu trên sân Pakansari với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà cũng là lợi thế mà Rizky Ridho kỳ vọng sẽ giúp Indonesia phát huy tối đa sức mạnh. Trung vệ này khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực duy trì phong độ cao nhất để giữ lại 3 điểm, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành quyền vào vòng bán kết.

Bên cạnh việc đánh giá cao tuyển Việt Nam, Rizky Ridho cho biết Indonesia sẽ không để những kết quả đối đầu gần đây ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho trận đấu. Theo anh, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào màn trình diễn của chính đội nhà và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

“Tôi lựa chọn tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn của đội nhà. Trận đấu sắp tới có sự hỗ trợ của công nghệ VAR, vì vậy cầu thủ hai bên sẽ thi đấu cẩn trọng hơn. Việc giành chiến thắng trong ba lần gặp gần nhất trước tuyển Việt Nam tại Asian Cup và vòng loại World Cup là động lực lớn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thực hiện đúng đấu pháp của ban huấn luyện”, Rizky Ridho nhấn mạnh.

Đội trưởng Indonesia tiếp lời: “Những cầu thủ mới đều đã xem lại các trận đối đầu trước đây giữa hai đội. Chúng tôi chia sẻ với nhau về tính chất quyết liệt của trận gặp tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, toàn đội nhất trí giữ sự bình tĩnh, duy trì sự tập trung và thực hiện từng bước theo đúng kế hoạch đã đề ra”.

Rizky Ridho sinh năm 2001, trưởng thành ở các tuyến trẻ tại Indonesia. Trung vệ này bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2021 dưới thời HLV Shin Tae-yong và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự cũng như đảm nhận vai trò đội trưởng.

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20g30 ngày 3-8 trên sân Pakansari. Do lịch thi đấu dày đặc, cả hai đội chỉ có một buổi tập chuyên môn để hoàn tất khâu chuẩn bị trước trận. Sau ba lượt trận, Singapore đang dẫn đầu bảng với 7 điểm, Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm, trong khi tuyển Việt Nam đứng thứ ba với 4 điểm.

HỮU THÀNH