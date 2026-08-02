HLV Kim Sang-sik: “Chúng tôi đến đây để giành 3 điểm”

Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn ở lượt trận thứ ba ASEAN Cup 2026 khi so tài cùng Indonesia, đội đang trên đường cạnh tranh ngôi số 1 Đông Nam Á. Phát biểu tại buổi họp báo hôm 2-8, HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Chúng tôi đến đây không phải mục tiêu kiếm 1 điểm mà là giành 3 điểm”.

Xuân Son sẽ gánh vác trọng trách lớn trên hàng công đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài cùng Indonesia. Ảnh: ANH KHOA

Buổi họp báo diễn ra tại sân Pakansari ở Bogor, HLV Kim Sang-sik cho biết trận gặp Indonesia rất quan trọng vì ảnh hưởng lớn đến suất vào bán kết. "Thi đấu trên sân khách hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải thắng, các cầu thủ có động lực lớn cho trận đấu này.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở trận đấu này là giành trọn 3 điểm. Dù biết Indonesia có lợi thế sân nhà và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, tôi và các cầu thủ vẫn hướng tới một chiến thắng. Chúng tôi muốn vượt qua thử thách này để khẳng định năng lực của nhà đương kim vô địch”, HLV Kim Sang-sik nói.

Ảnh: HỒ HẢI HOÀNG

Khác với sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam khi sang Indonesia tranh tài, các cầu thủ Indonesia ém quân ở Jakarta. HLV Kim Sang-sik cho biết: “Việc Indonesia không tập ở sân thi đấu hôm nay cũng là điều dễ hiểu vì đây là sân nhà của họ. Dù họ tập luyện ở đâu thì điều quan trọng nhất không phải là đối thủ chuẩn bị ra sao, mà là chúng tôi thể hiện được tinh thần chiến đấu và sự chuẩn bị của chính mình trên sân".

Đến với trận đấu này, đội tuyển Việt Nam cần phải thắng để tự quyết vé vào bán kết. Còn nếu hòa hay thua thì không còn quyền tự quyết ở trận còn lại khi phải thắng Campuchia và chờ kết quả có lợi ở trận Singapore – Indonesia.

Bộ ba tiền đạo nhập tịch của Việt Nam sẽ cùng có tên ở đội hình xuất phát? Ảnh: HỒ HẢI HOÀNG

"Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẽ trả lời bằng màn trình diễn trước Indonesia vào ngày mai. Họ có tiền vệ Thom Haye chơi xuất sắc hay Baker có thể hình tốt nên thuận lợi trong các pha không chiến. Tuy nhiên, hàng thủ đội tuyển Việt Nam cũng chơi tốt khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 2 trận. Các cầu thủ của tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình”, HLV Kim Sang-sik đánh giá về đội chủ nhà.

“Toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối từ trận hòa Singapore bằng một màn trình diễn tốt vào ngày mai. Về địa điểm thi đấu, đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thành phố này nên chưa thể đánh giá nhiều về mặt sân. Về thời tiết thì khá tương đồng với Việt Nam nên không ảnh hưởng quá nhiều đến điều kiện thi đấu của toàn đội", ông Kim nói.

*Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 20g30 ngày 3-8 trên SVĐ Pakansari (Bogor, Indonesia).

QUỐC CƯỜNG