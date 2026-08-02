HLV Indonesia: Gặp đội tuyển Việt Nam là thử thách rất lớn

HLV John Herdman thừa nhận tuyển Việt Nam sẽ là thử thách lớn nhất của Indonesia từ khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, đồng thời đánh giá đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành một trong 2 tấm vé vào bán kết.

HLV John Herdman dành sự tôn trọng đến tuyển Việt Nam. ẢNH: BOLA

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra vào tối 2-8 tại Jakarta (Indonesia), HLV Herdman cho biết Indonesia vừa trải qua hành trình kéo dài 19,5 giờ từ Chonburi (Thái Lan) để trở về nước. Dù vậy, tinh thần các cầu thủ vẫn rất hứng khởi khi chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu quan trọng với tuyển Việt Nam.

Ông nói: “Đây là cơ hội để toàn đội tiếp tục phát triển và tích lũy thêm những điểm số quan trọng. Chúng tôi rất hào hứng cho trận đấu tiếp theo”.

Theo HLV Herdman, Indonesia có quyền tự hào với những gì đã thể hiện sau ba lượt trận. Đại diện đến từ xứ vạn đảo ghi được 8 bàn thắng, chỉ để lọt lưới một lần và đang sở hữu 6 điểm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam sẽ khác hoàn toàn những trận đấu trước.

“Trận đấu ngày mai sẽ là một thử thách thực sự rất lớn. Đây cũng chính là lý do chúng tôi tham dự giải đấu, được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất ở những thời điểm quan trọng. Indonesia có cơ hội giành quyền kiểm soát bảng đấu, còn tuyển Việt Nam cũng cần ít nhất một trận hòa hoặc chiến thắng để tiếp tục cuộc đua. Tôi tin đây sẽ là trận đấu hấp dẫn dành cho người hâm mộ cũng như các cầu thủ”, HLV Herdman chia sẻ.

Indonesia có lợi thế sân nhà trong cuộc tiếp đón Việt Nam. ẢNH: BOLA

Đánh giá về hành trình đã qua của Indonesia tại ASEAN Cup 2026, chiến lược gia này cho rằng mỗi trận đấu đều mang đến những bài học khác nhau. Trận ra quân trên sân nhà đi kèm áp lực từ sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ, trong khi chuyến làm khách ở lượt đấu tiếp theo gặp Timor Leste diễn ra trong bối cảnh đội bóng không có sự cổ vũ của khán giả và đối thủ sớm chỉ còn 10 người trên sân.

Theo HLV Herdman, những trải nghiệm đó đã giúp Indonesia trưởng thành hơn, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào những yếu tố đội bóng có thể kiểm soát. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ cần thể hiện đúng bản sắc của mình trên sân nhà. Đó là điều toàn đội có thể làm được. Còn những gì đối thủ sẽ thể hiện thì chúng tôi không thể kiểm soát”.

HLV Herdman tiếp lời: “Đồng nghiệp Kim Sang-sim của tuyển Việt Nam là người giàu kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu khu vực nên hiểu rất rõ cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ. Họ đã bắt đầu chuẩn bị từ ngày 22-6 và trải qua chuỗi 7 trận bất bại. Trong khi đó, Indonesia mới thi đấu trận thứ ba và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Có thể tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng đó không phải lý do để chúng tôi bào chữa. Toàn đội sẽ chiến đấu hết mình vì người hâm mộ”.

Liên quan đến tình trạng của tiền vệ Marselino, HLV Herdman cho biết ban huấn luyện mới nhận được thông tin về chấn thương của cầu thủ này trong sáng 2-8. Đội ngũ y tế sẽ tiếp tục kiểm tra kỹ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về khả năng ra sân của Marselino, đồng thời cập nhật sau trận đấu.

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20g30 ngày 3-8 trên sân Pakansari. Do lịch thi đấu dày đặc, cả hai đội chỉ có một buổi tập chuyên môn để chuẩn bị cho màn so tài. Sau ba lượt trận, Indonesia tạm đứng thứ hai với 6 điểm, Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm, trong khi Singapore dẫn đầu bảng với 7 điểm. Kết quả trận đấu được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện cuộc đua giành vé đi tiếp.

HỮU THÀNH