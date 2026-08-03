ASEAN Cup 2026, Indonesia - Việt Nam (FPT Play trực tiếp lúc 20 giờ 30 ngày 3-8): Không được phép sai lầm

Trên sân Pakansari (Bogor, Indonesia), đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng nhất từ đầu giải đến nay khi không còn khái niệm "kiểm soát cuộc chơi" một cách tuyệt đối như trước trận gặp Singapore.

Đội tuyển Việt Nam (phải) sẽ làm khách trên sân của Indonesia trong trận “chung kết” bảng A. Ảnh: FPT PLAY

Sau trận hòa 0-0 ở sân vận động Mỹ Đình hôm 31-7, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện đứng thứ ba bảng A với 4 điểm, trong khi Indonesia đứng nhì với 6 điểm sau hai trận nên nếu thất bại đội tuyển Việt Nam sẽ gần như chắc chắn bị loại khỏi giải.

Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam có 2 lựa chọn: thắng hoặc hòa. Lấy trọn 3 điểm thì ngôi đầu bảng và tấm vé vào bán kết nằm trong tầm tay. Nếu hòa, cửa đi tiếp của Việt Nam vẫn rộng mở vì hiệu số bàn thắng bại đang là +7 và trận cuối gặp đối thủ khá nhẹ ký Campuchia (trong khi Singapore và Indonesia đối đầu trực tiếp ở lượt cuối để “tử chiến”).

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik khó chọn “cửa” hòa. Nói đúng hơn, Việt Nam không thể tiếp cận trận đấu với tư tưởng phòng thủ vì hệ thống phòng ngự chính là điểm yếu. Dù áp đặt thế trận trước Timor Leste lẫn Singapore nhưng thực tế thì phải có may mắn Việt Nam mới giữ sạch lưới.

Ngoài thủ môn Patrick Lê Giang chơi ổn định, các vị trí khác ở hàng phòng thủ đều không đạt phong độ đỉnh cao. Thực tế Việt Nam đang thiếu hẳn một tiền vệ trung tâm biết thu hồi bóng và chuyển đổi trạng thái, kiểu như Đỗ Hùng Dũng trước đây.

Indonesia là đối thủ khác hẳn, đang tự tin sau hai trận toàn thắng và được chơi trên sân nhà. Điểm mạnh nhất của họ chính là nền tảng thể lực dồi dào cùng dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Dù HLV John Herdman đang đau đầu với bài toán nhân sự khi “nhạc trưởng” Marselino Ferdinan dính chấn thương, còn những trụ cột như Justin Hubner hay Oratmangoen chưa thể hội quân thì họ vẫn đang sở hữu hai cầu thủ rất lợi hại: “bộ não” Thom Haye ở tuyến giữa và “gã khổng lồ” Mitchell Baker trên hàng tấn công.

Thom Haye, với đẳng cấp chơi bóng tại châu Âu, là người định hình lối chơi và đã có 3 đường kiến tạo cùng 1 bàn thắng chỉ sau 2 trận. Trong khi đó tiền đạo 19 tuổi Mitchell Baker (cao 1,96m) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 pha lập công, thể hiện kỹ năng không chiến và chọn vị trí đáng nể.

Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải chơi tấn công chủ động, thậm chí là tung toàn bộ hỏa lực để tìm bàn thắng ngay từ hiệp một, điều mà chúng ta từng muốn làm nhưng không thành công ở trận đấu với Singapore.

Tuy nhiên, trận hòa với Singapore để lại một điều đáng lo hơn cả những bàn thắng bị bỏ lỡ: sự mất cân bằng ở khu trung tuyến. Cặp tiền vệ Hoàng Đức - Quang Hải đều thiên về tổ chức và hỗ trợ tấn công, khiến đội tuyển Việt Nam thiếu hẳn một mắt xích chuyên thu hồi bóng để đối phó với Haye và Jenner.

Chính vì thế, trước khi nghĩ đến chuyện tấn công, Việt Nam cần thiết lập sự an toàn ở giữa sân. Nhiều khả năng Lê Phạm Thành Long sẽ được đá từ đầu thay cho Quang Hải, trong khi tiền vệ nhập tịch Tài Lộc sẽ được kéo xuống làm nhiệm phụ kiến tạo cùng với Hoàng Đức. Phía trên sẽ là cặp tiền đạo Xuân Son - Hoàng Hên cùng sự hỗ trợ từ hai biên của 2 cầu thủ chạy cánh là Văn Vĩ và Tiến Anh.

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik phải có cách nhanh chóng giải tỏa tâm lý đang căng thẳng của các học trò. Indonesia là đối thủ mạnh nhưng không quá tầm. Đội hình hiện tại cũng không phải là tốt nhất của họ, lại đang ở giai đoạn định hình lối chơi dưới thời tân HLV John Herdman.

Bên cạnh đó, thống kê đang có lợi cho Việt Nam: Ở các kỳ ASEAN Cup, Việt Nam có thành tích đối đầu thắng 3, hòa 7, thua 3. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 2, thua 3 nhưng các trận thua đó chủ yếu đến trong giai đoạn cầm quân của HLV Troussier. Trong khi ở lần gặp gần nhất (tại ASEAN Cup 2024), đội tuyển Việt Nam đã thắng với tỷ số 1-0.

HLV của đội tuyển Philippines Carles Cuadrat hài lòng khi đội của mình sáng lại cơ hội lần thứ 6 vào bán kết ASEAN Cup. Thắng ngược dòng với tỷ số 4-1 trước 10 cầu thủ Lào là chiến thắng đầu tiên của Philippines tại giải đấu này sau trận thua Myanmar 1-4 ở ngày ra quân vào tuần trước. Đây cũng là động lực kịp thời trước trận quyết đấu tranh ngôi đầu bảng B vào ngày 4-8 tiếp đón Thái Lan. HLV Anthony Hudson thừa nhận điểm yếu của đội tuyển bóng đá Thái Lan là thể lực. Nhà cầm quân người Anh cho biết ít nhất 4 cầu thủ của ông bị chuột rút và các vấn đề thể lực khác trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia hôm 1-8. Toàn thắng 2 trận ra quân ở bảng B, Thái Lan đang dẫn đầu bảng bất chấp sự đeo bám của các đối thủ Malaysia, Myanmar và Philippines. SƠN NGUYỄN

Đội hình dự kiến Indonesia: Nadeo; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas; Shayne Pattynama, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok; Beckham Putra, Baker. Việt Nam: Patrik Lê Giang; Thành Chung, Xuân Mạnh, Đoàn Văn Hậu; Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức; Nguyễn Tài Lộc; Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên.

ĐĂNG LINH