Màn bắn pháo hoa bất ngờ xuất hiện cạnh khách sạn lưu trú của đội tuyển Việt Nam

Khu vực cạnh khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân tại Bogor (Indonesia) bất ngờ xuất hiện màn bắn pháo hoa vào rạng sáng, gần 20 tiếng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu quan trọng với đội chủ nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Pháo hoa bất ngờ xuất hiện trước khách sạn của đội tuyển Việt Nam lưu trú tại Bogor. ẢNH: Đ.ĐỒNG

Khoảng 1h45 sáng 3-8, pháo hoa tầm thấp bất ngờ được bắn ở khu vực phía trước khách sạn của đội tuyển Việt Nam lưu trú để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia trên sân Pakansari. Bên cạnh đó còn xuất hiện một số tiếng còi xe. Màn pháo hoa kéo dài khoảng 1 phút với nhiều tiếng nổ và ánh sáng chiếu thẳng vào các dãy phòng của khách sạn.

Đến nay, chưa có thông tin xác nhận màn pháo hoa cũng như tiếng còi xe do cá nhân hay nhóm nào thực hiện. Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình ngủ nghỉ của các tuyển thủ Việt Nam.

Đây không phải lần đầu đội tuyển Việt Nam gặp tình huống tương tự khi thi đấu trên đất Indonesia. Năm 2024, các cổ động viên được cho là của đội chủ nhà từng bắn pháo hoa gần nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú trước trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sự việc khi đó diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng và gây nhiều tranh luận.

Khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân nằm trên trục đường chính của Bogor và chỉ cách sân Pakansari khoảng 1,5 km, thuận tiện cho việc di chuyển đến địa điểm thi đấu.

Trận Indonesia gặp Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20g30. Do lịch thi đấu dày, cả hai đội chỉ có một buổi tập chuyên môn để hoàn tất khâu chuẩn bị. Sau ba lượt trận, Indonesia đang đứng thứ hai bảng đấu với 6 điểm, Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm, còn Singapore dẫn đầu với 7 điểm. Kết quả cuộc đối đầu được đánh giá sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

HỮU THÀNH