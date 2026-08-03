Indonesia siết chặt an ninh trước trận đấu Indonesia - Việt Nam

Trước trận Indonesia - Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026, nước chủ nhà đã triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ hai quốc gia.

Indonesia siết chặt công tác an ninh cho trận đấu giữa Indonesia - Việt Nam

Dù phải đến 20g30 trận đấu mới diễn ra, nhưng ngay từ khoảng 15 giờ, tổng cộng 1.197 người thuộc quân đội, cảnh sát cùng các lực lượng chức năng đã đồng loạt có mặt để triển khai phương án bảo vệ. Cảnh sát liên tục tuần tra, kiểm tra và kiểm soát các khu vực xung quanh sân, đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh địa phương điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và người hâm mộ di chuyển đến sân theo đúng lộ trình quy định.

Giám đốc Công an Bogor Wikha Ardilestanto cho biết, số lượng lớn nhân sự này được bố trí nhằm phòng ngừa nguy cơ gây rối, đồng thời bảo đảm an ninh cho các khách mời cấp cao dự kiến sẽ có mặt tại trận đấu, trong đó có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tại khu vực trước sân Pakansari, xe bọc thép cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được bố trí sẵn sàng. Các tổ cảnh sát cơ động sử dụng mô tô tuần tra liên tục nhằm bảo đảm an ninh và xử lý kịp thời nếu phát sinh tình huống ngoài kế hoạch. Trước giờ mở cửa đón khán giả, các chỉ huy cũng trực tiếp phổ biến phương án bảo vệ cho toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ ngay tại hiện trường.

Rất nhiều quan chức, lãnh đạo hai quốc gia đến dự khán trận đấu

Song song với lực lượng cảnh sát, ban tổ chức còn huy động đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ người hâm mộ, đặc biệt là các cổ động viên Việt Nam. Theo phương án được chuẩn bị từ trước, người hâm mộ đội khách được hướng dẫn vào sân qua cổng số 12 và được bố trí khu vực khán đài riêng. Toàn bộ quá trình di chuyển đều có lực lượng chức năng theo sát để bảo đảm an toàn cũng như tránh xảy ra va chạm với khán giả chủ nhà.

Không chỉ người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam cũng nhận được sự bảo vệ đặc biệt. Xe chở thầy trò HLV Kim Sang-sik được cảnh sát hộ tống từ nơi đóng quân đến sân thi đấu, giúp đoàn di chuyển thuận lợi và an toàn.

Việc Indonesia tăng cường lực lượng an ninh không phải điều bất ngờ. Trong quá khứ, nền bóng đá của quốc gia này từng xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc ở cả các giải đấu quốc nội lẫn quốc tế liên quan đến công tác tổ chức và an toàn trên khán đài. Chính vì vậy, mỗi khi đăng cai những trận đấu quốc tế có tính chất quan trọng, nước chủ nhà đều đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo vệ, từ kiểm soát đám đông, phân luồng cổ động viên cho đến bảo đảm an toàn cho các đội bóng.

Sức nóng của màn so tài giữa Indonesia và Việt Nam cũng khiến công tác tổ chức được nâng lên mức cao nhất. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 của bảng A. Với tính chất quyết định, toàn bộ vé vào sân Pakansari đã được bán hết từ sớm, hứa hẹn bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài.

HỮU THÀNH