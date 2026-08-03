Bóng đá trong nước

Campuchia thắng đậm Timor Leste trước cuộc so tài với Việt Nam

SGGPO

Ở trận đấu sớm của bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 3-8, đội chủ nhà Campuchia đã giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Timor Leste để tạo sự hưng phấn trước khi sang Việt Nam đá trận cuối vòng bảng.

Soknet (giữa) lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Campuchia trước Timor Leste. Ảnh: ASEAN United.
Soknet (giữa) lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Campuchia trước Timor Leste. Ảnh: ASEAN United.

Cùng đặt mục tiêu giành chiến thắng, hai đội tiếp cận trận đấu rất tốt với lối chơi tấn công cởi mở. Phút thứ 6, đội khách có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ cú dứt điểm cận thành của Zion Cruz, buộc thủ môn Hul Kimhuy phải trổ tài cứu thua.

Đến phút 16, thế trận cân bằng bị phá vỡ từ pha đánh đầu của tiền đạo Soknet giúp Campuchia dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp Campuchia thoải mái về tâm lý và lối chơi có phần thanh thoát hơn. Họ kiểm soát tốt khu trung tuyến để khép lại hiệp đầu với tỷ số 1-0.

Phút 63, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Vanda có đường chuyền thuận lợi cho Soknet đá nối trong vòng 16m50 tung lưới đội khách nhân đôi cách biệt 2-0. Ở vào thế không còn gì để mất, Timor Leste đẩy cao đội hình tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ và dính đòn phản công từ đội chủ nhà vào cuối trận. Phút 90, từ pha phản công nhanh, bóng đường chuyền đúng tầm đầu của Rado để cầu thủ này ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Thắng trận này, Campuchia giành 3 điểm đầu tiên và có sự hưng phấn đáng kể trước khi sang Việt Nam đá trận cuối vòng bảng vào tối 7-8 trên sân Mỹ Đình.

LÊ ANH

Từ khóa

Zion Cruz Hul Kimhuy Vanda Rado Phút 16 Phút 63 Sân Mỹ Đình Phút 90 Vào sân từ ghế dự bị Chơi tấn công

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