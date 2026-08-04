ASEAN Cup 2026: 9 bàn thắng và 2 thẻ đỏ trong trận Myanmar - Lào

Đội chủ nhà Myanmar tạo nên màn trình diễn bùng nổ khi thắng Lào với tỷ số đậm 7-2 ở lượt trận thứ 4 bảng B, qua đó thắp sáng hy vọng vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Các tuyển thủ Myanmar thắp sáng hy vọng vào bán kết ASEAN Cup 2026. ẢNH: MFF

Được chơi trên sân nhà ở trận đấu sớm của ngày 4-8, Myanmar nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm vượt lên ngay phút thứ 2. Lwin Moe Aung tận dụng cơ hội trong vòng cấm để mở tỷ số, tạo tiền đề cho một thế trận cởi mở.

Chỉ trong vòng 6 phút từ phút 17 đến 23, khán giả liên tiếp được chứng kiến 3 bàn thắng. Bounxai gỡ hòa 1-1 cho Lào, Win Naing Tun nhanh chóng tái lập lợi thế cho đội chủ nhà trước khi Sangvilay dứt điểm quyết đoán đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Những phút cuối hiệp một chứng kiến sức ép lớn từ Myanmar. Win Naing Tun hoàn tất cú đúp ở phút 41 trước khi Maung Maung Lwin thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ, giúp đội chủ nhà khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn 4-2.

Sau giờ nghỉ, Myanmar tiếp tục duy trì thế trận vượt trội. Than Paing nâng tỷ số lên 5-2 ở phút 52 sau pha phối hợp trung lộ sắc bén. Đến phút 81, Hein Htet Aung băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn thắng thứ sáu, trước khi Win Naing Tun hoàn tất cú hat-trick bằng pha lập công ở phút 83, ấn định chiến thắng đậm 7-2 cho đội bóng áo đỏ.

Bên cạnh cơn mưa bàn thắng, trận đấu còn nóng lên ở phút 72 khi Maung Maung Lwin và Keohanam xảy ra va chạm sau một tình huống phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Alimardon Bainazarov (Kyrgyzstan) quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với cả 2 cầu thủ. Việc Maung Maung Lwin bị truất quyền thi đấu đồng nghĩa Myanmar sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng ở trận cuối vòng bảng gặp chủ nhà Thái Lan.

Chiến thắng đậm giúp Myanmar có 6 điểm sau 3 trận, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B dù đã thi đấu nhiều hơn Thái Lan một trận. Họ cũng bằng điểm và số trận đã đấu như Malaysia như xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, Lào nhận trận thua thứ 4 liên tiếp, rời ASEAN Cup 2026 mà không giành được điểm nào.

HỮU THÀNH