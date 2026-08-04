Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng sau trận thắng Indonesia

SGGPO

Chiến thắng đẹp mắt của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ngay trên sân khách đã giúp thầy trò đội tuyển nhanh chóng bỏ lại phía sau trận hòa thất vọng trước Singapore trước đó. Suất vào bán kết gần như trong tay của những Chiến binh Sao Vàng.

Đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng thuyết phục trước đội Indonesia ngay trên sân khách. Ảnh: ANH KHOA
Đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng thuyết phục trước đội Indonesia ngay trên sân khách. Ảnh: ANH KHOA

Để động viên kịp thời cho những nỗ lực của đội, thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng cho toàn đội số tiền 1 tỷ đồng. Con số khá ấn tượng cho 1 trận đấu khi mà vòng đấu bảng chưa kết thúc.

Trước đó, Phó chủ tịch thường trực Sacombank – ông Nguyễn Đức Thụy cũng đã treo thưởng cho toàn đội số tiền 2 tỷ đồng nếu thắng Indonesia. Vì thế, đợt thưởng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 đang là 3 tỷ đồng. Nếu vào bán kết, chung kết và bảo vệ ngôi vương, con số sẽ không dừng lại ở mức này.

Sáng 4-8, đội tuyển Việt Nam đã rồi thành phố Bogor để di chuyển ra sân bay về Việt Nam. Dự kiến đội bay lúc 14 giờ và hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 18g15. Đội sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Campuchia vào tối 7-8 trên sân Mỹ Đình.

QUỐC CƯỜNG

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ASEAN Cup 2026 Nguyễn Đức Thụy Bogor Thưởng nóng Treo thưởng Sân Mỹ Đình Đội tuyển Campuchia Đã rồi Đội bay Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

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