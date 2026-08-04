Giới truyền thông Đông Nam Á: Đội tuyển Việt Nam sẽ giữ chắc ngôi đầu bảng A

Chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia đưa đội tuyển Việt Nam tiến gần hơn tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 mà còn khiến truyền thông khu vực đồng loạt nhận định ngôi đầu bảng A rất khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam được nhận định là cầm chắc vị trí dẫn đầu bảng A thuộc ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trang chủ giải đấu ASEAN United đánh giá đội tuyển Việt Nam đã thể hiện đúng hình ảnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-0 trên sân Pakansari (Bogor). Bài viết có đoạn: “Màn trình diễn ấn tượng giúp tuyển Việt Nam gia tăng đáng kể cơ hội góp mặt ở vòng bán kết, đồng thời tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí số 1 bảng A trước lượt trận cuối”.

Tại Singapore, nhật báo The Straits Times cho rằng chiến thắng trước Indonesia đã giúp nhà đương kim vô địch củng cố vững chắc hy vọng bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup. Sau ba lượt trận, đội tuyển Việt Nam có 7 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với Singapore, trong khi Indonesia tụt xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm.

Theo tờ báo của Singapore, cục diện bảng đấu đang nghiêng rõ rệt về phía tuyển Việt Nam. Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 7-8, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ phải gặp Campuchia đã bị loại, còn Singapore tiếp đón Indonesia trong trận đấu mang tính quyết định. The Straits Times phân tích cơ hội: “Singapore chỉ cần trận hòa để giành quyền đi tiếp, trong khi Indonesia buộc phải thắng nếu không muốn dừng bước. Với lịch thi đấu thuận lợi cùng phong độ ổn định, tuyển Việt Nam được đánh giá sáng cửa giành trọn 3 điểm, qua đó giữ chắc ngôi đầu bảng”.

Truyền thông Thái Lan cũng có chung nhận định. Trang điện tử Siam Sport ca ngợi "Những Chiến binh Sao Vàng" đã chứng minh đẳng cấp của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách. Kênh nhấn mạnh Indonesia sẽ phải bước vào trận "chung kết" với Singapore để tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Indonesia (áo đỏ) sẽ đá trận "chung kết" trên sân của Singapore ở lượt trận cuối. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Ngay cả báo chí Indonesia cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang ở rất gần vị trí số 1. Trang điện tử Bola đánh giá thất bại 0-3 khiến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Indonesia trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đoàn quân của HLV John Herdman không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng trước Singapore ở lượt đấu cuối.

Theo phân tích của Bola, Indonesia vẫn nắm quyền tự quyết bởi nếu đánh bại Singapore, họ sẽ vượt lên đối thủ để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, kênh cũng cho rằng kết quả trận Việt Nam gặp Campuchia gần như không ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của Indonesia bởi tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng để khép lại vòng bảng với ngôi đầu.

Bola dự đoán: “Nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, còn suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Singapore và Indonesia. Điều đó cho thấy cuộc đua giành vé vào bán kết vẫn còn hấp dẫn, nhưng vị trí số 1 bảng A gần như đã nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam”.

Nếu đứng đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế được thi đấu trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình. Thậm chí, thầy trò HLV Kim Sang-sik khi vượt qua được vòng bán kết còn được chơi trận chung kết lượt về cũng trên sân nhà.

HỮU THÀNH