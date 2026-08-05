Chỉ còn Thái Lan toàn thắng tại vòng bảng ASEAN Cup 2026

Thắng sát nút đội chủ nhà Philippines 1-0 ở lượt áp chót bảng B, Thái Lan trở thành đội tuyển duy nhất duy trì thành tích toàn thắng tại vòng bảng, qua đó tiến gần hơn đến tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Các tuyển thủ Thái Lan đang tiến gần hơn tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAT

Chiến thắng trên sân Philippines vào tối 4-8 không đến dễ dàng với Thái Lan. Đội chủ nhà tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến đại diện xứ Chùa Vàng gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 84, khi hậu vệ Waris Choolthong băng vào đánh đầu chính xác từ quả tạt của Picha Autra, ghi bàn thắng duy nhất giúp thầy trò HLV Anthony Hudson giành trọn 3 điểm. Các tuyển thủ Thái Lan ôm nhau ăn mừng khi khai thông được thế bế tắc vào cuối trận.

Kết quả này giúp Thái Lan trở thành đội tuyển duy nhất toàn thắng tại vòng bảng tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, hai đội đang dẫn đầu bảng A là Việt Nam và Singapore cùng có 7 điểm, nhưng mỗi đội đều đã có một trận hòa.

Sau lượt đấu áp chót, cục diện bảng B nghiêng rõ về phía Thái Lan. Đội bóng của HLV Anthony Hudson dẫn đầu với 9 điểm, xếp trên Malaysia và Myanmar khi cả hai cùng có 6 điểm. Philippines đứng thứ tư với 3 điểm, trong khi Lào đã chính thức dừng bước tại ASEAN Cup 2026 sau khi không giành được điểm nào.

Ở lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 8-8, Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa trước Myanmar để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, Malaysia sẽ tiếp đón Philippines ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Vì vậy, tấm vé còn lại vào bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Malaysia, Myanmar và Philippines. Trong đó, Malaysia có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Philippines.

Về phía Philippines, màn trình diễn trước Thái Lan cho thấy đội chủ nhà đã có sự tiến bộ trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, việc không thể tận dụng các cơ hội phản công khiến đoàn quân của HLV Carles Cuadrat đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

HỮU THÀNH