Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia: Tuyển Việt Nam sở hữu tinh thần của nhà vô địch

Ông Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), đánh giá cao sức mạnh và bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam sau thất bại 0-3 mà Indonesia phải hứng chịu tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: PSSI

Trao đổi với truyền thông Indonesia sau khi chứng kiến trận đấu trên sân Pakansari, Chủ tịch PSSI Erick Thohir thừa nhận Việt Nam là đội tuyển mạnh và xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Vị lãnh đạo chia sẻ: “Họ bước vào giải đấu với sự chuẩn bị bài bản sau thời gian dài tập trung huấn luyện”.

Không chỉ có nền tảng chuyên môn tốt, Việt Nam còn sở hữu kinh nghiệm và tâm lý thi đấu của một đội tuyển từng 3 lần lên ngôi tại ASEAN Cup, và thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đang là nhà đương kim vô địch. Theo ông Erick Thohir, đây là yếu tố giúp các tuyển thủ Việt Nam duy trì sự ổn định, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng của trận đấu.

“Chúng ta phải đánh giá cao Việt Nam, họ đã chơi rất tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đầu hàng. Ở trận đấu tiếp theo, Indonesia sẽ cố gắng. Tôi tin tưởng vào HLV John Herdman. Tôi nghĩ đội bóng chỉ cần thêm thời gian thích nghi vì đây là một kiểu thi đấu khác”, ông Erick Thohir khẳng định.

Trận thua trước Việt Nam khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A thuộc ASEAN Cup 2026 với 6 điểm. Trong khi đó, chiến thắng giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm, xếp trên Singapore nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội (+10 so với +3). Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 7-8, Indonesia đứng trước nhiệm vụ bắt buộc phải đánh bại Singapore trên sân khách nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào vòng tiếp theo.

Theo người đứng đầu PSSI, sự khác biệt trong trận đấu giữa hai đội nằm ở khả năng thích nghi và cách triển khai lối chơi. Indonesia đang trong quá trình xây dựng đội hình dưới thời HLV John Herdman, vì vậy các cầu thủ cần thêm thời gian để hoàn thiện sự kết nối trên sân.

Ông nói: “Tinh thần của các cầu thủ Garuda không thể suy giảm chỉ vì một trận thua. Chúng tôi vẫn còn cơ hội nếu giành được kết quả tích cực ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Đối đầu với Singapore, chúng ta phải ít nhất hòa hoặc thắng nếu muốn đứng ở vị trí thứ hai”.

Với cục diện hiện tại, Indonesia đang chịu áp lực lớn khi phải thi đấu trên sân khách ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, ông Erick Thohir tin rằng đội tuyển quốc gia sẽ thích nghi được với nghịch cảnh và thể hiện bộ mặt tích cực hơn sau thất bại trước Việt Nam.

HỮU THÀNH