Đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng 4 trụ cột trước trận gặp Campuchia

Ở buổi tập vào tối 5-8 của đội tuyển Việt Nam đã không đủ quân số khi vắng 4 cầu thủ, trong khi đó hậu vệ Việt Anh với miếng dán trên trán cũng đã ra sân tập cùng đồng đội.

Việt Anh trên sâ tập cùng đồng đội chuẩn bị cho trận gặp Campuchia. Ảnh: HẢI HOÀNG

Bốn cầu thủ vắng mặt ở buổi tập tối 5-8 là Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang, Hoàng Hên và Tài Lộc. Được biết các cầu thủ trên gặp vấn đề về sức khỏe, cần được nghỉ ngơi. Ngoại trừ Văn Lâm, 3 cầu thủ còn lại vắng mặt cũng không là bất ngờ khi tất cả mất sức trong các trận vừa qua, nhất là Lê Giang bắt chính ở cả 3 trận.

Thủ môn Lê Giang đang giúp đội nhà tiến gần thành tích không bị thủng lưới sau vòng bảng. Cùng với đó, HLV Kim Sang-sik cũng nối dài mạch 21 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ trận hòa Ấn Độ 1-1 vào tháng 10-2024.

Trung Kiên có cơ hội lần đầu được thử sức tại ASEAN Cup

Trở lại những chuẩn bị trước cuộc tiếp đón đội tuyển Campuchia, đội tuyển Việt Nam chưa chắc chắn đi tiếp nên không thể lơi chân ở trận này. Dù vậy với thực lực vượt trội, khó nghĩ đến kịch bản Việt Nam thua trận này trên sân nhà. Nhưng khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều điều chỉnh ở đội hình xuất phát, chủ yếu để các trụ cột nghỉ ngơi cho vòng kế tiếp.

Vì thế nếu cả Văn Lâm, Lê Giang được nghỉ ngơi tạo cơ hội cho thủ môn trẻ Văn Kiên thể hiện cũng không là điều lạ. Hay tiền đạo trẻ Việt Cường cũng sẽ cò cơ hội lần đầu hít thở không khí ở đấu trường Đông Nam Á.

QUỐC CƯỜNG