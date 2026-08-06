Đội tuyển Việt Nam dồn sức giữ cúp vàng

Chiến thắng 3-0 trước Indonesia hôm 3-8 đã mở toang cánh cửa vào trận bán kết cho đội tuyển Việt Nam. Ở lượt trận cuối vòng bảng (gặp Campuchia trên sân nhà, ngày 7-8), mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik chính là ngôi đầu bảng để giành lợi thế tuyệt đối cho chiến dịch "săn vàng".

Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước Campuchia là đủ điều kiện góp mặt ở vòng bán kết. Thế nhưng, vị trí nhất bảng A mang lại ý nghĩa chiến lược lớn hơn rất nhiều: không chỉ giúp "Những chiến binh Sao Vàng" tránh được việc đụng độ sớm với kình địch Thái Lan ở trận bán kết mà còn mang lại lợi thế lớn về lịch thi đấu. Đó là, sẽ được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà, thậm chí nếu tiến vào trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn tiếp tục sở hữu lợi thế được đá trận lượt về quyết định ở sân Mỹ Đình.

Các tuyển thủ Việt Nam trong trận thắng Indonesia 3-0. ẢNH: ANH KHOA

Dù Campuchia bị đánh giá thấp hơn, nhưng sự thận trọng là điều cần thiết. Áp lực sân nhà từng khiến một số cầu thủ có phần ngợp và để lại nỗi thất vọng như trận hòa trước Singapore mới đây.

Lần này, nhiều khả năng Campuchia cũng sẽ vận dụng hệ thống phòng ngự lùi sâu làm nản lòng các chân sút Việt Nam. Hơn nữa, bóng đá xứ Chùa Tháp gần đây đã có những bước tiến bộ nhất định khi sở hữu các cầu thủ nhập tịch chất lượng. Việc không còn gì để mất giúp Campuchia bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, sẵn sàng tạo nên bất ngờ nếu chủ nhà chủ quan.

Điểm tựa của HLV Kim Sang-sik hiện tại là phong độ ổn định của các trụ cột. Việc không có ca chấn thương đáng kể nào giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có rất nhiều phương án để xoay tua đội hình.

Nhận định về chiến thuật của ban huấn luyện, HLV Trần Minh Chiến phân tích: “HLV Kim Sang-sik khiến Indonesia hoàn toàn bất ngờ khi đảo nhiều vị trí ở đội hình xuất phát, thậm chí chỉ sử dụng một tiền đạo nhập tịch trong hiệp một. Điều đó chứng minh tuyển Việt Nam đang sở hữu chiều sâu lực lượng rất tốt để ban huấn luyện có nhiều toan tính cho chặng đường dài. Trên lý thuyết, chúng ta vẫn có nguy cơ bị loại nếu để thua đậm, nhưng nhìn vào tương quan lực lượng lúc này, kịch bản đó gần như không thể xảy ra”.

Trước mật độ thi đấu dày đặc như hiện tại, việc phân phối sức lực cho các trụ cột là bài toán sống còn. Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục thực hiện những điều chỉnh nhân sự ở đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Campuchia.

Theo HLV Trần Minh Chiến, khi đối đầu với Campuchia, ông Kim sẽ tập trung chỉ đạo các học trò áp đặt lối chơi để đánh nhanh, thắng nhanh ngay từ hiệp một. Sau khi đã bảo đảm được một cách biệt an toàn, ban huấn luyện sẽ rút các trụ cột ra dưỡng sức cho vòng bán kết phía trước.

QUỐC CƯỜNG