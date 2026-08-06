HLV Kim Sang-sik: “Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia”

HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ tung đội hình mạnh nhất để thắng đội tuyển Campuchia. Ảnh: ANH KHOA

Đến trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã đặt 1 chân vào bán kết, vấn đề là vị nhất hay nhì bảng. Về mặt lý thuyết, các cầu thủ Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại với điều kiện thua đậm đội tuyển Campuchia, kèm theo kết quả bất lợi ở trận Singapore - Indonesia. Nhưng tương quan lực lượng cùng những yếu tố khác thì khả năng ấy khó xảy ra.

HLV Kim Sang-sik phát biểu tại buổi họp báo trưa 6-8: “Xét theo thứ hạng FIFA thì đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Campuchia rất nhiều. Về lực lượng cho trận đấu này, chúng tôi có thể thay đổi một số vị trí nhằm chuẩn bị cho vòng bán kết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tôn trọng đối thủ và phải chơi hết sức”.

Xuân Son và Hoàng Hên trở thành "dự bị hạng sang" trong trận gặp Indonesia vừa qua

Dù lấp việc thay đổi một số vị trí nhưng thực tế đội hình tuyển Việt Nam hiện nay rất mạnh và có tính chiều sâu. Cầu thủ dự bị cũng có khả năng đá tốt không kém gì đá chính như trường hợp của Hai Long, Việt Anh, Đình Bắc. Thế nên HLV Kim Sang-sik nhấn thêm: “Lực lượng trận ngày mai có thể sẽ thay đổi để bảo toàn sức lực cho một số cầu thủ ở bán kết. Dù vậy, thời gian nghỉ trước bán kết cũng khá nhiều nên về cơ bản tuyển Việt Nam cố gắng sử dụng đội hình mạnh nhất” hẳn không làm cho đội Campuchia nhẹ nhõm chút nào.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu thắng Campuchia để giành ngôi nhất bảng và cũng tiết lộ việc đã quan sát sơ các đối thủ ở bảng đấu còn lại để chuẩn bị trước cho vòng kết: "Những ngày qua, tôi và các cộng sự xem qua băng hình các đối thủ ở bảng B, họ có rất nhiều thay đổi về đội hình so với giải trước".

Liên quan đến chia sẻ của cầu thủ Indonesia trên trang cá nhân khi không đánh giá cao trận thắng vừa qua của đội tuyển Việt Nam khi mấp mé nói Indonesia chưa sử dụng đội hình mạnh nhất, HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Truyền thông, người hâm mộ, hay bất kỳ ai đều có thể đưa ra ý kiến như vậy. Việt Nam luôn coi trọng mọi giải đấu và cố gắng giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi chuẩn bị từng bước một, để giúp cầu thủ Việt Nam phát triển hơn và hướng tới tương lai".

QUỐC CƯỜNG