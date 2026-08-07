Việt Nam - Campuchia (FPT Play trực tiếp lúc 20 giờ hôm nay 7-8): Tính toán kỹ cho tấm vé vào bán kết

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại vòng đấu bảng bằng cuộc so tài với đội tuyển Campuchia vào tối nay 7-8, trận đấu mà HLV Kim Sang-sik tiếp tục có nhiều phương án “bày binh” nhằm tính toán cho vòng đấu kế tiếp

Phong độ ổn định

Về lý thuyết, cục diện tại bảng A vẫn chưa ngã ngũ. Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ bị loại nếu để thua đậm trước Campuchia, đồng thời Singapore thất thủ trước Indonesia. Khả năng Indonesia đánh bại Singapore hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng kịch bản thầy trò HLV Kim Sang-sik thua cách biệt trước Campuchia là điều cực kỳ khó xảy ra.

Đội tuyển Việt Nam luyện tập trước trận gặp Campuchia ở lượt cuối vòng bảng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Với thực lực vượt trội, phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà, chiến thắng 3 điểm trọn vẹn gần như nắm chắc trong tay của tuyển Việt Nam. Điều người hâm mộ quan tâm lúc này là lối chơi, cách thắng của đội chủ nhà và những nhân tố mới sẽ được thử nghiệm trong đội hình xuất phát.

Sau chiến thắng trước Indonesia, một số trụ cột như Lê Giang, Hoàng Hên, Tài Lộc và thủ môn Văn Lâm gặp vấn đề về sức khỏe, không thể tham gia buổi tập ngày 5-8. Đây có thể là cơ hội để thủ môn trẻ Trung Kiên được trao suất bắt chính. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ xoay tua nhân sự ở các tuyến nhằm bảo toàn thể lực cho cầu thủ khi giải đấu bước vào giai đoạn knock-out khốc liệt.

Sự vắng mặt của Xuân Son hay Hoàng Hên trong đội hình chính trận gặp Indonesia trước đó cho thấy chiều sâu đội hình của tuyển Việt Nam. Những gương mặt thay thế như Hai Long, Thành Long hay Việt Anh đều đã chứng minh sự hiệu quả khi được trao cơ hội. Đối diện với một Campuchia bị đánh giá thấp hơn, trận đấu này cũng là cơ hội tốt để các tiền đạo như Đình Bắc hay Xuân Son gia tăng thành tích ghi bàn, cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Vì thế, dù có điều chỉnh đội hình thì sức mạnh của tuyển Việt Nam vẫn không suy giảm trong lúc này, thậm chí những cầu thủ được vào sân càng quyết tâm thể hiện mình.

Lợi thế lớn nhưng không chủ quan

Trận đấu tại Jalan Besar mang tính chất một mất một còn khi Indonesia hiện chỉ có 6 điểm và hiệu số kém Singapore nên một trận hòa là không đủ. Trong khi đó, ngoài lợi thế sân nhà, Singapore chỉ cần không thua là đủ và có thể đứng đầu bảng nếu thắng Indonesia và Campuchia phải có điểm trước Việt Nam. Lịch sử đang ủng hộ Singapore khi trong 6 lần chung bảng trước đây, có tới 3 lần Indonesia không thể vượt qua vòng bảng khi đối đầu với đội bóng đảo quốc sư tử. Xét về phong độ, có thể thấy Indonesia đang đối diện nguy cơ lần thứ 2 liên tiếp không thể vào bán kết, kể từ sau giai đoạn 2012-2014.

Trở lại với đội tuyển Việt Nam, dù khả năng bị loại gần như khó xảy ra, nhưng vẫn cần một màn trình diễn đẳng cấp trên sân nhà trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Campuchia. HLV Kim Sang Sik đã xây dựng một tập thể bất bại 21 trận, hàng phòng ngự chưa thủng lưới sau ba lượt đấu tại giải năm nay. Những thành tựu đó không thể bị phá hỏng trong trận đấu mà chúng ta nắm giữ toàn bộ lợi thế.

Với 7 điểm và hiệu số vượt trội, Việt Nam chỉ có thể bị loại nếu có 2 điều cùng xảy ra: thua Campuchia từ 9 bàn trở lên và Indonesia thắng Singapore từ 1-0. Khi đó, Indonesia sẽ đứng đầu bảng với 9 điểm, còn Việt Nam (hiệu số +10) và Singapore (+3) cùng 7 điểm, sẽ loại nhau về hiệu số bàn thắng bại do hòa 0-0 khi đối đầu. Tóm lại, kể cả thua thì Việt Nam vẫn sẽ đi tiếp, miễn là đừng thua quá đậm.

Ở khía cạnh khác, ngôi đầu bảng là mục tiêu cần thiết trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Theo thể thức thi đấu, đội nhất bảng A sẽ đá lượt về bán kết trên sân nhà và nếu thắng, sẽ tiếp tục đá có lợi thế tương tự ở lượt về trận chung kết. Đây là kịch bản đã giúp Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2008 và 2018. Ngược lại, năm 2022 và 2024, Việt Nam phải đá 2 trận chung kết lượt về tại Thái Lan và 1 thua (2022), 1 thắng (2024).

Đó là lý do dù được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và lịch sử đối đầu, cũng như HLV Kim Sang-sik sẽ thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn cần cẩn trọng. Campuchia dù đã hết cơ hội đi tiếp nhưng đang rất hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Timor Leste và sở hữu những cầu thủ phản công đầy năng lượng. Việc để thua hoặc chỉ có một trận hòa sẽ có thể khiến Việt Nam đứng nhì bảng (nếu Singapore thắng) và có thể gặp Thái Lan ở bán kết sẽ là những bất lợi khác về lịch thi đấu.

QUỐC CƯỜNG