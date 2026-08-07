LPBank V-League 2026-2027 không có trận tranh play-off

Ngày 6-8-2026, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia mùa bóng 2026-2027. Mùa bóng mới sẽ khởi tranh từ ngày 30-8-2026.

Lịch thi đấu lượt trận khai mạc mùa bóng 2026-2027.

Trận tranh Siêu Cúp sẽ diễn ra vào ngày 30-8 cũng là khởi động cho mùa bóng mới giữa hai CLB Công an Hà Nội (đương kim vô địch V-League) và Công an TPHCM (đương kim vô địch Cúp Quốc gia). Sân thi đấu cho trận tranh Siêu Cúp chưa được xác định. Dự kiến mùa bóng sẽ khép lại vào ngày 30-5-2027 với trận tranh chung kết lượt về Cúp Quốc gia.

LPBank V-League 2026-2027 có sự tham dự của 14 đội, gồm: Công an Hà Nội, Hà Nội FC, TC Viettel, Hải Phòng, SLNA, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, HA.GL, Công an TPHCM và Đồng Nai.

Công an TPHCM đang là đương kim vô địch Cúp Quốc gia

Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu LPBank V-League 2026-2027 là 9,5 tỷ đồng, cụ thể:

– CLB Vô địch nhận Cúp, Huy chương Vàng, tiền thưởng 5 tỷ đồng;

– CLB giải Nhì nhận Huy chương Bạc, tiền thưởng 3 tỷ đồng;

– CLB giải Ba nhận Huy chương đồng, tiền thưởng 1,5 tỷ đồng.

Mùa giải này sẽ không có trận tranh play-off, hai đội bóng xếp cuối bảng xuống thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia mùa kế tiếp. Ngoài ra, VPF cũng chốt số lượng cầu thủ nước ngoài. Các CLB được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và được sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu. Con số trên là tăng 1 suất so với mùa bóng trước.

Riêng đối với các CLB đại diện Việt Nam thi đấu cấp CLB của AFF và AFC sẽ được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài trong danh sách tham dự Giải nhưng vẫn chỉ được sử dụng 4 cầu thủ trên sân như các CLB khác.

QUỐC CƯỜNG