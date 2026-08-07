Bóng đá trong nước

Chờ trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan

SGGPO

Đội tuyển Việt Nam đã khẳng định sức mạnh ở bảng A qua trận thắng thuyết phục trước Indonesia. Tỷ số mà đội bóng xứ Vạn đảo khó mà… nuốt trôi khi thua tâm phục khẩu phục từ dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik cũng như khả năng tận dụng tốt cơ hội, “đánh nhanh, thắng nhanh” của những Chiến binh Sao Vàng.

Đội tuyển Việt Nam trên sân tập ngày 6-8. Ảnh: HẢI HOÀNG
Đội tuyển Việt Nam trên sân tập ngày 6-8. Ảnh: HẢI HOÀNG

Những đối thủ còn lại thì Singapore chúng ta đã rõ thực lực qua trận hòa trong tiếc nuối trước đó. Malaysia, Myanmar lúc này vẫn chưa phải là đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Còn lại mỗi Thái Lan vẫn luôn xứng danh là “kình địch” mà cả hai có lẽ cùng hẹn gặp ở trận chung kết.

Theo tôi thì hai suất đầu vào bán kết gần như điền tên Việt Nam và Thái Lan rồi, họ chỉ còn chờ xác định đối thủ ở vòng knock-out mà thôi. Ở bảng A, Indonesia nếu vận hành lối chơi như hai trận gặp Việt Nam và Timor Leste thì thực sự rất khó để hy vọng giành 3 điểm tại Singapore. Indonesia mạnh hơn về lực, tôi thì thích Singapore hơn qua những thể hiện của họ từ đầu giải. Đó là sự mạnh mẽ, chắc chắn và tính kỷ luật chiến thuật cao.

Ở bảng B cơ hội vẫn còn cho cả Malaysia lẫn Myanmar, Philippines. Khó cho Myanmar là trận cuối sẽ làm khách tại Thái Lan, trong khi Malaysia về sân nhà đón Philippines. Nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi ở bảng đấu này nhưng rõ ràng là Malaysia đang có trong tay quyền tự quyết. Họ còn phải cố gắng tiến xa để phần nào xoa dịu dư luận từ chiến dịch săn vé dự Asian Cup 2027 bất thành.

Tôi đoán hai cặp bán kết sẽ là cuộc so tài giữa những đối thủ đầy duyên nợ: Việt Nam – Malaysia và Thái Lan – Indonesia.

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HLV TRẦN MINH CHIẾN

Từ khóa

Asian Cup 2027 Xứng danh Myanmar Đông Timor Hẹn gặp Duyên nợ Thực lực Malaysia Kình địch Knock-out

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