Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất với 84 lần ra sân.

Đội trưởng Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất lịch sử. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Cột mốc đặc biệt được thiết lập ở trận gặp Campuchia tại lượt đấu cuối bảng A thuộc ASEAN Cup 2026, sau khi HLV Kim Sang-sik quyết định điền tên tiền vệ sinh năm 1997 vào đội hình xuất phát.

Lần ra sân thứ 84 giúp Quang Hải vượt qua kỷ lục 83 trận của cựu đội trưởng Lê Công Vinh, người giữ vị trí số 1 trong gần một thập kỷ kể từ năm 2016. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền vệ quê Đông Anh (Hà Nội), đồng thời khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng của anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam suốt gần 10 năm qua.

Trước khi lập kỷ lục mới, Quang Hải đã cân bằng thành tích của Công Vinh ở trận đấu với Indonesia hôm 3-8. Sau 83 trận, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 ghi được 15 bàn thắng, bên cạnh hàng chục đường kiến tạo và vô số đóng góp quan trọng trong lối chơi của đội tuyển.

Không chỉ nổi bật ở những con số thống kê, Quang Hải còn là nhân tố góp mặt trong giai đoạn thành công bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện đại. Anh cùng đội tuyển đăng quang ASEAN Cup vào các năm 2018 và 2024, đồng thời giành ngôi á quân năm 2022. Trên đấu trường châu lục, tiền vệ này cũng góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và tiến vào tứ kết Asian Cup 2019.

Ra mắt đội tuyển quốc gia từ năm 2017, Quang Hải nhanh chóng khẳng định vị trí nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và những khoảnh khắc tạo đột biến. Dù thi đấu ở vai trò tiền vệ tấn công hay lùi sâu tổ chức lối chơi, anh luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của các đời HLV.

Trong gần một thập kỷ cống hiến, Quang Hải đã trải qua nhiều thế hệ đồng đội và nhiều giai đoạn chuyển giao của đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn duy trì được phong độ ổn định. Khả năng thích nghi, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng bản lĩnh ở những trận cầu lớn giúp anh tiếp tục là chỗ dựa chuyên môn của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn còn nhiều cơ hội nâng cao kỷ lục của mình khi phía trước là các mục tiêu quan trọng như Asian Cup 2027, chiến dịch hướng tới World Cup 2030. Còn nhiệm vụ trước mắt của anh là cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến việc bảo vệ thành công danh hiệu khu vực.

HỮU THÀNH