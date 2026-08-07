ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Campuchia: Các chiến binh Sao Vàng tự tin nhập cuộc!

Người hâm mộ Việt Nam đến sân Mỹ Đình từ sớm, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, những người đang rất tự tin bước vào trận đấu và hướng đến một chiến thắng.

Người hâm mộ luôn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TÂM HÀ

>>Phút thứ 2 trong trận Singapore - Indonesia: Các cầu thủ Indonesia bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi Mitchell Baker đi bóng qua thủ môn đội chủ nhà nhưng điểm chệch cột dọc. Lời cảnh tỉnh cho đội chủ nhà trước "thợ săn bàn" Mitchell Baker.

>>20 giờ: Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia chính thức bắt đầu. Cùng giờ, trên sân Jalan Besar, đội chủ nhà Singapore bước vào cuộc tiếp đón Indonesia.

Các cầu thủ Việt Nam lập tức tràn lên sau tiếng còi khai cuộc, mau chóng đẩy cao đội hình dồn ép các cầu thủ Campuchia lui về phần sân nhà. chơi phòng thủ.

>>Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Singapore (7 điểm) chỉ cần hòa Indonesia (6 điểm) là đạt yêu cầu giành vé đi tiếp. Thi đấu trên sân nhà cùng mặt sân cỏ nhân tạo Jalan Besar là cơ hội cho Singapore tạo bất ngờ.

Đội hình xuất phát:

Singapore: Izwan Mahbud, Nur Adam Abdullah, Hariss Harun, Jacob Mahler, Lionel Tan, Shah Shahiran, Hami Syahin, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi, Glenn Kweh.

Indonesia: Cahya Supriadi, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Thom Haye.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>HLV Kim Sang-sik phát biểu ngay trên sân Mỹ Đình trước khi bước vào trận đấu:

"Hôm nay, chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Toàn đội sẽ nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu đó. Trong đội hình hiện có một vài cầu thủ không có tình trạng sức khỏe tốt, vì vậy chúng tôi sẽ có những điều chỉnh về nhân sự. Chúng tôi biết Campuchia đã hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng trong, nhưng toàn đội luôn tôn trọng đối thủ và sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu này".

>>Đội tuyển nữ Việt Nam được HLV Hoàng Văn Phúc tạo điều kiện cho đến sân cổ vũ các đồng nghiệp nam:

Ảnh: BÍCH THUỲ

Đội tuyển nữ Việt Nam đến sân Mỹ Đình dự khán, cổ vũ cho các đồng nghiệp nam. CLIP: HƯƠNG NGUYỄN - HỮU THÀNH

>>Hai giảng viên Takeshi và Lê Huỳnh Đức cùng các học viên của khóa HLV bóng đá nữ chứng chỉ B/AFC/VFF đến sân xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Ảnh: LÊ HUỲNH ĐỨC

>>Người hâm mộ Việt Nam đến sân Mỹ Đình từ sớm, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik:

ẢNH: TÂM HÀ

Ảnh: MINH HOÀNG

>>HLV Kim Sang-sik cất cả 3 tiền đạo nhập tịch trên ghế dự bị.

Tiếp đội tuyển Campuchia được xem là dưới cơ, HLV Kim Sang-sik đã có những điều chỉnh ở đội hình xuất phát khi cả Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều ngồi trên ghế dự bị.

Ở danh sách đăng ký thi đấu vừa được công bố, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ hệ thống phòng ngự mạnh nhất cũng như những trụ cột ở giữa sân tiếp tục đá chính.

ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên trên hàng công, Hai Long và Đình Bắc đá chính và sẽ là cơ hội cho chân sút trẻ Đình Bắc tiếp tục săn bàn.

Bà xã Chu Thanh Huyền xúc động nói về cột mốc lịch sử của Nguyễn Quang Hải, vợ Nguyễn Xuân Son dự đoán Việt Nam thắng Campuchia 2-0. Thực hiện: HỮU THÀNH - HƯƠNG NGUYỄN

QUỐC CƯỜNG - HỮU THÀNH - HƯƠNG NGUYỄN