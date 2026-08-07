Thầy trò HLV Herdman không còn đường lùi

Trận thua đậm 0-3 trước đội tuyển Việt Nam đã đẩy Indonesia vào thế chân tường, buộc phải giành chiến thắng trên sân của Singapore vào tối nay (7-8) mới có thể tự quyết tấm vé vào bán kết ASEAN Cup.

Indonesia ở vào thế khó sau trận thua 0-3 trước Việt Nam trên sân nhà. Ảnh: ANH KHOA

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối cùng đang chứng kiến sự bất lợi lớn dành cho đội tuyển Indonesia. Với vỏn vẹn 6 điểm, thầy trò HLV Herdman hiện tạm xếp thứ ba và kém chính đối thủ trực tiếp Singapore 1 điểm. Cảnh cửa đi tiếp vô cùng hẹp khiến đại diện xứ Vạn đảo không còn đường lùi trong cuộc đối đầu sinh tử này.

Dù áp lực đè nặng, HLV Herdman vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Ông gửi lời cảnh báo đanh thép đến đội chủ nhà: “Singapore sẽ phải đối đầu với một đội tuyển Indonesia đang bị tổn thương và sở hữu khát khao chiến thắng mãnh liệt hơn bao giờ hết”.

Indonesia tham dự giải đấu năm nay với lực lượng nội binh hùng hậu. Dù thiếu vắng một số ngôi sao nhập tịch chất lượng, sức mạnh của họ vẫn khiến các đối thủ trong khu vực phải kiêng dè. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng này đang để lại nhiều hoài nghi. Không chỉ gục ngã 0-3 trước Việt Nam, ngay cả trong chiến thắng 3-0 trên sân của Timor Leste, các mảng miếng phối hợp tấn công của Indonesia vẫn lộ rõ sự chệch choạc và thiếu gắn kết.

Thử thách tối nay sẽ càng đại trà hơn khi họ phải chạm trán một Singapore cực kỳ thực dụng. Đội bóng đảo quốc sư tử sở hữu hàng phòng ngự vững vàng, lối chơi bọc lót khoa học và tính kỷ luật chiến thuật rất cao. Tiền đạo trẻ Baker của Indonesia chắc chắn sẽ có một ngày làm việc vất vả trước các trung vệ có thể hình lý tưởng và khả năng chống bóng bổng xuất sắc bên phía chủ nhà.

Ở bên kia chiến tuyến, Singapore đang nắm giữ lợi thế cực lớn khi có đến "hai cửa" để đi tiếp (thắng hoặc hòa). Việc Indonesia buộc phải dâng cao tấn công sẽ là cơ hội vàng để các học trò của HLV Gavin Lee vận dụng bài phản công nhanh sở trường. Bản thân HLV Herdman cũng phải thừa nhận rằng các tình huống lên bóng tốc độ và tạt bóng vào trung lộ của Singapore sở hữu độ sát thương rất cao.

Đáng chú ý, Singapore đang có sự hưng phấn lớn sau khi tạo nên cú sốc cầm hòa tuyển Việt Nam 0-0 ngay tại "chảo lửa" Mỹ Đình. Không chỉ có lợi thế sân nhà, việc được nghỉ ngơi ở lượt trận vừa qua giúp các cầu thủ Singapore vượt trội đối thủ về mặt thể lực.

Hàng phòng ngự của Singapore dã từng gây khó khăn cho các chân sút của đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình. Ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ trước trận đấu quyết định, HLV Gavin Lee khẳng định vị thế chủ động: “Ngay từ khi bước vào giải đấu, chúng tôi đã xác định rằng màn trình diễn trên sân sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Điều đó không thay đổi ở trận đấu tối 7-8. Tôi không nghĩ hoàn cảnh áp lực sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội”.

Chiến lược gia này nhấn mạnh thêm: “Singapore kiên định xây dựng bản sắc và triết lý bóng đá riêng, không để các yếu tố bên ngoài chi phối. Dẫu vậy, khi bước vào những phút quyết định của trận đấu cuối bảng A, nếu cần đưa ra các điều chỉnh cụ thể, chúng tôi sẽ đủ khôn ngoan để thực hiện nhằm mang lại lợi thế lớn nhất cho đội bóng của mình”.

QUỐC CƯỜNG