Đội tuyển U20 Việt Nam khởi động cho vòng loại U20 châu Á 2027

Sáng 7-8, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây là bước chạy đà quan trọng nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027 – giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi sẽ có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà.

Đội tuyển U20 Việt Nam được kích hoạt cho chiến dịch "săn" vé tham dự VCK U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF

Chuyến tập huấn kéo dài từ ngày 7-8 đến 17-8 được kỳ vọng sẽ giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi đội bước vào chiến dịch vòng loại trên sân nhà.

Trước đó, đội tuyển U20 Việt Nam đã hội quân trở lại từ ngày 3-8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam với quân số 30 cầu thủ. Lực lượng tập trung lần này quy tụ nhiều gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra hồi tháng 6, đồng thời được bổ sung thêm một số nhân tố giàu triển vọng như Nguyễn Văn Khánh, Bạch Trọng Dương, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú, Trần Gia Bảo, Lê Văn Hoàn…

Đội sẽ kết hợp thi đấu giao hữu trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản.

Trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, Ban huấn luyện sẽ tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thông qua các trận đấu giao hữu chất lượng. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn vào ngày 17-8, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ trở về nước để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31-8 đến 6-9 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Tại vòng loại, U20 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu có chất lượng chuyên môn rất cao khi Iran nằm trong nhóm hạt giống số 1 và là một trong những nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu Á. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên và Palestine cũng đều sở hữu lực lượng có năng lực cạnh tranh, hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu đầy thử thách.

ĐOÀN NHÂT