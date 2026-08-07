Bóng đá trong nước

Trần Thị Duyên dự kiến mất 9 tháng để phục hồi chấn thương

SGGPO

Tiền vệ trụ cột của CLB Phong Phú Hà Nam, Trần Thị Duyên đã lên bàn mổ vào đầu tuần. Ca phẫu thuật được tiến hành thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và dự kiến cô sẽ mất từ 6 đến 9 tháng để phục hồi và trở ra sân cỏ.

Trần Thị Duyên sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: NVCC
Trần Thị Duyên sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: NVCC

Trần Thị Duyên gặp chấn thương trong trận đấu giữa CLB Phong Phú Hà Nam và CLB Thái Nguyên T&T tại lượt về Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Sau khi được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, cầu thủ này được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước khớp gối phải.

Sau ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trần Thị Duyên sẽ bước vào giai đoạn tập phục hồi chức năng. Theo đánh giá của các bác sĩ, thời gian để cầu thủ có thể hồi phục và trở lại tập luyện, thi đấu dự kiến từ 6 đến 9 tháng.

Sáng 7-8, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đến thăm, động viên cầu thủ Trần Thị Duyên sau ca phẫu thuật điều trị chấn thương tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

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Lãnh đạo VFF đến bệnh viện thăm và động viên Trần Thị Duyên

Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà cùng đại diện Phòng Y học Thể thao VFF đã tới thăm hỏi quá trình điều trị của Trần Thị Duyên, đồng thời động viên nữ cầu thủ giữ vững tinh thần, tuân thủ phác đồ điều trị và phục hồi chức năng để sớm trở lại thi đấu.

Chấn thương trên đã làm cho tiền vệ này lỡ hẹn ở đợt tập trung đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20 cũng như sớm kết thúc ở giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

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LÊ ANH

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Trần Thị Duyên CLB Thái Nguyên T&T CLB Phong Phú Hà Nam VĐQG 2026 ASIAD 20 Chằng chéo Bệnh viện 108 Phục hồi chức năng Nguyễn Thanh Hà Nữ cầu thủ

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