FIFA cấm đội CAHN chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp

Đội CAHN bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. ẢNH: CLB

Thông tin CAHN xuất hiện trong danh sách Registration Bans (lệnh cấm đăng ký) của FIFA đang thu hút sự chú ý trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam. Theo dữ liệu được FIFA công bố, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 15-9-2026 và kéo dài qua 3 kỳ đăng ký cầu thủ liên tiếp.

Với án phạt này, nếu không được gỡ bỏ hoặc thay đổi sau quá trình giải quyết, CAHN sẽ không thể đăng ký cầu thủ mới trong các kỳ chuyển nhượng tiếp theo, bao gồm cả những trường hợp mua, mượn cầu thủ hoặc bổ sung nhân sự theo quy định đăng ký của FIFA.

FIFA áp dụng lệnh Registration Bans đối với các CLB trong những trường hợp vi phạm quy định. Những vụ việc thuộc diện này có thể liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tranh chấp chuyển nhượng, hợp đồng hoặc các vấn đề về đăng ký cầu thủ.

Trước đây, đại diện của V-League là Thanh Hóa cũng không ít lần xuất hiện trên danh sách bị cấm chuyển nhượng của FIFA vì bị ngoại binh hoặc HLV kiện nợ lương, nhưng đội bóng xứ Thanh cũng đã tháo gỡ lệnh cấm.

Thông tin quyết định từ FIFA. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, trong trường hợp của CAHN, danh sách công khai hiện chỉ thể hiện lệnh cấm mà không nêu nguyên nhân cụ thể. Do đó, chưa có cơ sở để xác định đội bóng ngành công an bị FIFA xử phạt vì vấn đề nào. CAHN cũng chưa được ghi nhận công bố thông tin chi tiết về vụ việc tại thời điểm này.

Trong thực tế bóng đá, các lệnh cấm đăng ký cầu thủ của FIFA có thể được gỡ bỏ sau khi CLB hoàn tất nghĩa vụ liên quan theo quyết định hoặc thỏa thuận của các bên. Vì vậy, thời gian thực tế CAHN chịu ảnh hưởng bởi án phạt còn phụ thuộc vào quá trình giải quyết vụ việc.

CAHN là đại diện Việt Nam thi đấu trên nhiều mặt trận nhất trong mùa giải 2026-2027, gồm V-League, Cúp quốc gia, Cúp các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Elite. Hồi cuối tháng 7, thầy trò HLV Mano Polking đã đoạt Siêu cúp quốc gia 2025-2026.

Tại V-League, CAHN khởi đầu với 2 chiến thắng trước Hà Tĩnh và Thể Công Viettel, giành trọn 6 điểm và nằm trong tốp 3 CLB dẫn đầu. Ở đấu trường AFC Champions League Elite, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội vừa nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka (Nhật Bản) cũng trong hôm 15-9.

Theo lịch thi đấu tiếp theo, CAHN sẽ có chuyến làm khách trên sân Bình Phước của Đồng Nai vào ngày 20-9 trong khuôn khổ trận sớm V-League.

HỮU THÀNH