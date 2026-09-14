Đình Bắc và đồng đội CLB Công an Hà Nội chờ tạo bất ngờ trước Gamba Osaka

HLV Polking và Đình Bắc tại buổi họp báo ngày 14-9. Ảnh: CAHN FC

Lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn nhất châu lục, lại nằm cùng nhánh đấu với hàng loạt đối thủ sừng sỏ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, CAHN phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại sự phấn khích lớn cho các cầu thủ.

Thử thách cực đại và sự tự tin của HLV Polking

Trận ra quân của đại diện Việt Nam sẽ là chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của Gamba Osaka. Dù vậy, phát biểu trong buổi họp báo trước trận vào ngày 14-9, HLV Alexandre Polking vẫn tỏ ra vô cùng tự tin vào khả năng tạo bất ngờ của các học trò.

Với dàn ngoại binh chất lượng, CAHN tự tin khi bước vào AFC Champions League Elite.

Nhà cầm quân người Đức chia sẻ: “Tôi biết Gamba Osaka là CLB có lịch sử lâu đời, sở hữu nhiều danh hiệu và những cầu thủ chất lượng. Dẫu vậy, chúng tôi đang có tinh thần tốt, động lực cao và mong muốn thi đấu hết khả năng để có trải nghiệm tuyệt vời. Toàn đội rất hào hứng và hạnh phúc khi được đại diện cho Việt Nam tranh tài tại giải đấu này”.

Quyết tâm "phá dớp" lịch sử

Trong quá khứ, các CLB của Việt Nam khi tham dự đấu trường này thường không đạt được kết quả khả quan. Ý thức được điều đó, CAHN đang hướng đến mục tiêu viết nên trang sử mới. Đội bóng ngành Công an đã có sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng với hàng loạt ngoại binh và cầu thủ nhập tịch chất lượng cao để định hình một bộ khung vững chắc.

CAHN trên sân tập tại Nhật Bản. Ảnh: CAHN FC

Nói về mục tiêu cụ thể trong trận đấu tới, HLV Polking thẳng thắn: “Đá trên sân của đối thủ chưa bao giờ là dễ dàng, chưa kể Gamba Osaka lại là đội bóng rất mạnh. Đây chắc chắn là một thử thách cao độ cho CAHN. Dĩ nhiên, khi đã bước vào trận đấu, đội nào cũng muốn chiến thắng và CAHN không ngoại lệ. Tôi mong cầu thủ hai đội sẽ cống hiến lối chơi đẹp mắt nhất cho người hâm mộ. Mục tiêu của chúng tôi là có điểm rời sân khách”.

Đồng hành cùng ông thầy người Đức tại buổi họp báo, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cũng thể hiện quyết tâm cao độ: “Cá nhân tôi và các đồng đội đều đã sẵn sàng. Đây là sân chơi cấp độ cao nhất châu lục, vì vậy CAHN đến đây với tinh thần thi đấu hết mình, tập trung giải quyết từng trận một. Hy vọng trong trận đấu ngày mai, toàn đội sẽ có màn trình diễn bùng nổ để hướng tới một kết quả tốt nhất”.

Theo thể thức mới của AFC Champions League Elite, giải đấu không còn chia bảng truyền thống. Mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách). Kết quả của các trận đấu được tính trực tiếp trên một bảng xếp hạng chung để xác định các suất đi tiếp vào vòng knock-out.

QUỐC CƯỜNG