Tuyển thủ Hai Long: Messi là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ

Tuyển thủ Nguyễn Hai Long xem siêu sao Lionel Messi là nguồn cảm hứng và hình mẫu để anh theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, trước khi thủ quân Argentina bước vào trận đấu được xem là lần cuối khoác áo đội tuyển trên sân nhà.

Siêu sao Lionel Messi là thần tượng của Nguyễn Hai Long.

Argentina sẽ gặp Benin tại sân Monumental (Buenos Aires) lúc 6 giờ ngày 7-10 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận đấu chia tay của Messi với người hâm mộ Argentina, trong hành trình hơn 21 năm của anh cùng đội tuyển quốc gia. Hôm 30-8, siêu sao 39 tuổi đã nói lời chia tay bằng tâm thư xúc động.

Với tuyển thủ Hai Long, Messi không chỉ là một cầu thủ đặc biệt mà còn gắn với tuổi thơ của nhiều người yêu bóng đá.

Tiền vệ của Hà Nội FC chia sẻ: “Messi là cầu thủ truyền cảm hứng cho rất nhiều cậu bé, những tài năng đến với bóng đá. Tuổi thơ của nhiều cầu thủ gắn liền với hình ảnh Messi. Thời gian không bỏ sót ai và cũng đến lúc Messi phải dừng lại trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là điều ai cũng tiếc nuối, nhưng thế giới bóng đá cũng sớm phải làm quen việc không còn Messi ở những giải đấu lớn”.

Hai Long tiếp lời: “Đội bóng đầu tiên tôi yêu thích và dành nhiều sự hứng thú là Barcelona. Messi chính là nguồn cảm hứng, tấm gương để tôi noi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp”.

Tuyển thủ Nguyễn Hai Long sẽ thức dậy sớm xem trận đấu chia tay của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. ẢNH: TÂM HÀ

Messi ra mắt đội tuyển Argentina năm 2005. Sau 207 lần ra sân, anh ghi 125 bàn, đều là những kỷ lục của đội tuyển. Anh cũng có 68 kiến tạo cho Argentina. Messi đã thi đấu 34 trận qua 6 kỳ World Cup và ghi 21 bàn. Anh là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Trong màu áo Argentina, Messi giành Copa America 2021 và 2024, Finalissima 2022 và World Cup 2022. Ở cấp độ trẻ, anh từng vô địch World Cup U20 năm 2005 và giành HC vàng Olympic Bắc Kinh 2008. Trong đó, World Cup 2022 là danh hiệu quan trọng nhất trong sự nghiệp quốc tế của Messi.

Hai Long trải lòng: “Messi có quá nhiều khoảnh khắc thiên tài khiến người ta nhớ và nhắc mãi. Tất cả đều là thành tựu của bóng đá thế giới. Để chọn một khoảnh khắc đáng nhớ nhất thì thực sự rất khó, bởi anh ấy đã tạo ra quá nhiều điều đặc biệt trong sự nghiệp”.

HỮU THÀNH