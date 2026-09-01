Messi chia tay đội tuyển Argentina bằng tâm thư xúc động

Siêu sao Lionel Messi chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina sau 21 năm gắn bó bằng tâm thư đầy xúc động. Anh thừa nhận quyết định này khiến mình “đau đớn trong tâm hồn”, nhưng hiểu rằng đã đến lúc khép lại hành trình khoác áo Albiceleste.

Lionel Messi chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina sau 21 năm gắn bó (ẢNH: VTV)

Sau nhiều ngày suy nghĩ kể từ trận chung kết World Cup 2026, Messi quyết định nói lời chia tay đội tuyển Argentina vào tối 31-8 (giờ Việt Nam). Trong tâm thư, siêu sao 39 tuổi viết: “Đó là một quyết định khiến tôi đau đớn nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp”.

Những dòng tâm sự này được Messi viết từ ngày 21-7, chỉ hai ngày sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026. Khi ấy, anh chưa công bố bức thư. Sau những biến cố liên quan đến cha mình, Messi cho biết anh càng chắc chắn hơn với quyết định chia tay đội tuyển.

Thủ quân Argentina nhấn mạnh: “Phía sau tôi đang có nhiều cầu thủ trẻ tài năng xứng đáng được trao cơ hội”.

Messi lần đầu khoác áo đội tuyển Argentina vào ngày 17-8-2005, trong trận giao hữu với Hungary tại Budapest. Khi ấy, anh mới 18 tuổi. Màn ra mắt chỉ kéo dài vài phút khi Messi nhận thẻ đỏ sau một tình huống va chạm. Không ai có thể nghĩ rằng từ khoảnh khắc đầy trắc trở đó, Argentina sẽ sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Sau 21 năm, Messi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển Argentina với 207 trận, đồng thời giữ kỷ lục ghi bàn với 125 pha lập công.

Tại World Cup, Messi cũng tạo nên hàng loạt cột mốc đặc biệt. Anh tham dự 6 kỳ World Cup và ghi 21 bàn, nhiều nhất lịch sử đội tuyển Argentina. Ở tuổi 39, World Cup 2026 là giải đấu lớn cuối cùng của Messi trong màu áo Albiceleste.

Hành trình của Messi với đội tuyển Argentina từng trải qua không ít thất vọng. Anh liên tiếp thất bại ở các trận chung kết, trong đó có World Cup 2014 và hai trận chung kết Copa America liên tiếp vào các năm 2015 và 2016.

Năm 2016, Messi thậm chí tuyên bố chia tay đội tuyển sau thất bại trước Chile ở chung kết Copa America. Tuy nhiên, anh trở lại và mở ra chương thành công rực rỡ nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Messi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina (ẢNH: VTV)

Messi cùng Argentina vô địch Copa America 2021 sau khi đánh bại Brazil trong trận chung kết tại sân Maracana. Một năm sau, anh cùng đội tuyển giành Siêu cúp Liên lục địa 2022, trước khi hoàn thành giấc mơ lớn nhất với chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Năm 2024, Argentina tiếp tục vô địch Copa America, giúp Messi bổ sung thêm một danh hiệu lớn vào bộ sưu tập.

Nếu tính cả huy chương vàng Olympic 2008, Messi có tổng cộng 5 danh hiệu quốc tế cùng Argentina. Trong đó, anh giành 4 danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia cấp cao, gồm Copa America 2021, Siêu cúp Liên lục địa 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024.

Trong tâm thư, Messi dành những lời tri ân đặc biệt cho người hâm mộ, gia đình, các huấn luyện viên, đồng đội và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt 21 năm. Anh khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Argentina từ bên ngoài, trở thành một người hâm mộ như những người đã luôn đứng phía sau đội tuyển.

Messi khép lại tâm thư bằng những lời đầy xúc động: “Tôi nói lời chia tay đội tuyển Argentina với sự thanh thản và niềm tự hào vì cùng các đồng đội đã trao tặng cho mọi người những khoảnh khắc mà chúng ta từng mơ ước. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được làm người Argentina”.

Theo một số thông tin, ở loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 9 tới, Argentina có thể tổ chức một trận giao hữu như dịp để nói lời chia tay Messi. Đây cũng có thể là thời điểm Liên đoàn Bóng đá Argentina tổ chức lễ tri ân dành cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.

HỮU THÀNH