Beckham ủng hộ trao Quả bóng Vàng cho Messi, thượng tầng Chelsea biến động

Lionel Messi vừa chạm cột mốc 100 bàn thắng trong màu áo Inter Miami. Trong khi đó, CLB Chelsea chính thức bước vào thời kỳ quản trị mới sau khi ông chủ Todd Boehly bán hết cổ phần.

Ảnh: Inter Miami CF

Siêu sao Lionel Messi đã chính thức cán mốc 100 bàn thắng cho Inter Miami sau chiến thắng 2-0 trước Cruz Azul tại trận tranh Siêu cúp Campeones Cup lần thứ 8. Đây là giải đấu thường niên giữa đội vô địch MLS Cup và đội vô địch Campeón de Campeones của Mexico.

Beckham: Messi xứng đáng có Quả bóng Vàng thứ 9

Bàn mở tỷ số diễn ra ở phút 24: đón đường tạt bóng từ đường biên ngang của Luis Suarez, Messi đã bật cao đánh đầu hiểm hóc vượt qua tầm cản phá của Willer Ditta để mở tỷ số. Trận đấu diễn ra sôi nổi khi Suarez tiếp tục kiến tạo cho German Berterame nhưng cú dứt điểm bị phá ngay trên vạch vôi. Ở đầu hiệp hai, Messi bị từ chối bàn thắng thứ 101 vì lỗi việt vị. Đến phút 81, từ quả phạt góc của Messi, tân binh Casemiro bật cao đánh đầu ấn định thắng lợi 2-0.

Đây là danh hiệu đầu tiên trong năm của siêu sao 39 tuổi - đến hai tháng sau thất bại ở chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Chiến thắng này cũng đánh dấu màn ra mắt thành công của tân HLV Cristian "Kily" Gonzalez, người vừa tiếp quản đội bóng sau thời gian bị hoãn do thủ tục visa.

Sau trận đấu, đồng sở hữu Inter Miami, danh thủ David Beckham dành những lời tán dương đặc biệt cho M10: "Không ai ở tuổi 39 có thể thi đấu ở mức độ đỉnh cao như vậy. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp". Tiền vệ Casemiro chuyển đến từ Manchester United, cũng khẳng định Messi tiếp tục chứng minh vị thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Hiện Messi sở hữu 8 Quả bóng Vàng, vượt xa Cristiano Ronaldo (5 lần). Dù đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, Messi sẽ thi đấu trận chia tay tuyển Argentina trong trận giao hữu với Benin vào ngày 6-10 tới.

Kỷ nguyên Todd Boehly kết thúc, HLV Xabi Alonso khẳng định Chelsea vẫn ổn

Tại Anh, CLB Chelsea thông báo quỹ đầu tư Clearlake Capital (do Behdad Eghbali và Jose Feliciano đứng đầu) đã mua lại toàn bộ cổ phần của Todd Boehly và giám đốc Mark Walter.

Trước thương vụ này, Clearlake sở hữu 61,5% cổ phần. Thỏa thuận mới chuyển nhượng phần cổ phần còn lại cho Clearlake với mức giá khoảng 950 triệu bảng (1,27 tỷ USD), định giá Chelsea ở mức khoảng 5 tỷ bảng (bao gồm cả khoản nợ). Tỷ phú Thụy Sĩ Hansjorg Wyss tiếp tục giữ lại cổ phần tại CLB.

Bên cạnh Chelsea, Boehly và Walter cũng bán lại cổ phần tại đội bóng đối tác Strasbourg ở giải Ligue 1 cho Clearlake. Thương vụ này khép lại giai đoạn điều hành của Boehly và Walter kể từ khi mua lại Chelsea từ Roman Abramovich vào tháng 5-2022. Từ đó đến nay, thành tích tốt nhất của Chelsea tại Premier League là vị trí thứ 4 ở mùa giải 2024/2025, mùa giải họ đăng quang UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, mùa trước đội bóng thi đấu sa sút và xếp thứ 10.

HLV trưởng Xabi Alonso cho rằng sự thay đổi này đánh dấu một ngày quan trọng: "Khi quyền kiểm soát tập trung vào một chủ sở hữu chính, định hướng sẽ rõ ràng hơn. Dù mọi thứ cần thời gian, tham vọng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất và chinh phục danh hiệu của Chelsea là không thay đổi".

Hiện tại, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang nỗ lực tái thiết lực lượng và đưa Chelsea đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 7 điểm sau 4 vòng đấu.

LONG KHANG