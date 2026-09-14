Derby Manchester dậy sóng: Man City thắng với 10 người và bàn thắng VAR gây tranh cãi

Trận derby Manchester thứ 199 tại Old Trafford đã khép lại bằng kịch bản đầy điên rồ và tranh cãi, khi Man City đánh bại chủ nhà Man United với tỷ số 1-0 dù phải chơi thiếu người từ sớm.

ảnh: Sky Sports

Bàn thắng duy nhất của Erling Haaland ở phút 60 không chỉ giúp đoàn quân của HLV Enzo Maresca duy trì chuỗi 4 trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh, mà còn biến tiền đạo người Na Uy trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các trận derby Manchester ở Premier League với 9 pha lập công. Tuy nhiên, dư âm của trận đại chiến lại bị bao phủ bởi kịch tính thẻ đỏ của Phil Foden và sai lầm nghiêm trọng từ công nghệ VAR.

Thẻ đỏ của Foden và bàn thắng của VAR

Sức nóng tại Old Trafford bùng nổ ngay ở phút 23 sau tình huống va chạm căng thẳng giữa Phil Foden và thủ quân Bruno Fernandes bên phía đội chủ nhà. Sau khi bị phạm lỗi, Foden đã thiếu kiềm chế khi vung cả hai chân trả đũa vào vùng bụng của Fernandes, khiến trọng tài Michael Oliver lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp. Foden trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Man City nhận thẻ đỏ ở một trận derby Ngoại hạng Anh trên sân của Man Utd.

Rơi vào thế thiếu người từ rất sớm, nhưng Man City dưới sự chỉ đạo của tân HLV Enzo Maresca không hề chọn lối chơi tử thủ. Dù Man United hai lần đưa bóng tìm đến cột khung thành từ cú sút phạt của Marcus Rashford và pha dứt điểm từ xa của Kobbie Mainoo, Man City vẫn thi đấu vô cùng lì lợm nhờ sự cơ động của cặp tiền vệ đắt giá Elliot Anderson - Enzo Fernandez cùng sự góp mặt ấn tượng của tân binh Iliman Ndiaye trong hiệp hai.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 60 từ quả tạt bên cánh trái của Josko Gvardiol. Tiền vệ Enzo Fernandez – người đang đứng ở vị trí việt vị rõ ràng – đã bay người thực hiện cú đánh đầu nhưng không chạm bóng. Bóng trôi tiếp xuống cột xa để Erling Haaland băng vào dứt điểm tung lưới Senne Lammens. Ban đầu, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị. Dù vậy, sau khi tham khảo VAR, bàn thắng lại được công nhận trong sự phẫn nộ dữ dội từ phía Quỷ đỏ.

Sự phẫn nộ của Man United hoàn toàn có cơ sở khi Ban tổ chức trọng tài chuyên nghiệp Anh (Pro Ref) ngay trong buổi tối cùng ngày đã chính thức thừa nhận đây là một "sai lầm trong nhận định". Pro Ref xác nhận lực lượng VAR đã không đánh giá đúng tác động từ vị trí việt vị của Enzo Fernandez đến trung vệ Lisandro Martinez và lẽ ra phải yêu cầu trọng tài chính xem lại màn hình trên sân. Cơ quan này cũng cho biết đã trực tiếp liên hệ với Man United để gửi lời xin lỗi.

Nổi giận và tán thưởng: Tiếng nói từ người trong cuộc và báo chí

Trung vệ Lisandro Martinez – người trực tiếp bị ảnh hưởng trong tình huống tranh chấp – không giấu nổi sự giận dữ khi phát biểu trên Sky Sports: "Tôi phải lao về phía anh ta (Enzo) vì đứng ngay trước mặt tôi. Đó là lý do tại sao Haaland hoàn toàn tự do ở phía sau. Việc 5 hay 6 trọng tài cùng mắc một sai lầm như vậy tại Premier League là không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải về nhà với sự bất công này".

Về phần mình, HLV Michael Carrick của Man Utd gọi việc đội ngũ trọng tài đưa ra phán quyết công nhận bàn thắng là điều "đáng lo ngại".

Chiến thắng 1-0 này giúp Man City trở thành đội khách đầu tiên cán mốc 10 trận thắng trước Man United tại Old Trafford trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Đồng thời, Man City cũng trở thành một trong hai đội bóng duy nhất trong lịch sử giải đấu nhận thẻ đỏ trên sân Old Trafford nhưng vẫn ra về với trọn vẹn 3 điểm. Bất chấp những tranh cãi gay gắt xung quanh công nghệ VAR, chiến thắng nghẹt thở này đã khẳng định bản lĩnh kiên cường của Man City trong thời kỳ hậu Pep Guardiola.

Tờ The Guardian nhận định sự kiên cường và lòng dũng cảm của Man City đã biến chiến thắng này thành một dấu ấn lớn dưới thời Maresca. Nhà cầm quân người Italy hân hoan chia sẻ ngắn gọn sau trận đấu: "Erling vui vẻ thì cuộc sống vui vẻ”. Còn Haaland thì dành những lời có cánh cho thủ thành Gianluigi Donnarumma – người có pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm của Bryan Mbeumo ở phút bù giờ cuối cùng để bảo toàn chiến thắng: "Con sói trong khung gỗ mang lại cho bạn rất nhiều sự tin tưởng. Anh ấy trông giống một con sói, một gã điên nhưng lại là người quyết định trận đấu."

HỒ VIỆT