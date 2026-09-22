Vì sao HLV Carrick đối diện nguy cơ "vỡ trận" tại Man United?

Bàn thắng ở phút 89 từ cú sút đổi hướng của Cunha giúp Man United giật lại 1 điểm trên sân của Fulham, nhưng kết cục ấy chỉ giúp thầy trò HLV Carrick tránh một trận thua ê chề chứ không thể làm dịu bớt cơn thịnh nộ từ người hâm mộ

Các cầu thủ Man United (Ảnh: THX)

Mặc dù bóng đá Anh tạm nghỉ nhường chỗ cho lịch tập trung đội tuyển quốc gia, khoảng thời gian ba tuần tới chắc chắn sẽ không phải là quãng nghỉ yên bình dành cho HLV Carrick.

Khởi đầu tồi tệ lịch sử sau lịch thi đấu "dễ thở"

Sau 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, Manchester United mới chỉ giành vỏn vẹn 5 điểm. Đây là thành tích khởi đầu tệ nhất của đội chủ sân Old Trafford trong lịch sử giải đấu, ngang bằng với kỷ lục buồn ở mùa giải 2014-15.

Điều đáng nói là phong độ thảm hại này diễn ra ngay sau một chuỗi trận được đánh giá là tương đối thuận lợi. Trung bình mỗi trận mùa này, HLV Carrick chỉ mang về 1 điểm/trận, sụt giảm nghiêm trọng so với con số 2,3 điểm/trận mà ông đạt được trong 17 trận cầm quân ở mùa giải trước.

Thất bại trước đối thủ cùng thành phố Manchester City, trận thua tồi tệ khiến đội bóng bị loại khỏi Carabao Cup dưới tay Brighton, và giờ là màn trình diễn nhạt nhòa tại Craven Cottage cho thấy Quỷ đỏ đang trượt dài trong khủng hoảng.

Một trong những lý do lớn nhất khiến áp lực bủa vây Carrick là thái độ thi đấu uể oải của các học trò. Cựu danh thủ Gary Neville công khai yêu cầu Carrick phải dừng ngay việc bảo vệ và bào chữa cho phong độ kém cỏi của các cầu thủ trước truyền thông.

Vẫn là sai lầm chuyển nhượng?

Vấn đề của Man United không chỉ dừng lại ở tinh thần mà còn nằm ở sự mất cân bằng nghiêm trọng về mặt chiến thuật. Ông Neville phân tích rằng HLV Carrick đang sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công như Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Bruno Fernandes hay Cunha – những người chỉ chơi hay khi có bóng nhưng lại tỏ ra lười biếng và hời hợt trong khâu phòng ngự.

Việc các cầu thủ đi bộ trên sân khi đối phương kiểm soát bóng đã phá hỏng hoàn toàn cấu trúc phòng ngự của đội bóng.

Dù đã chi ra không ít tiền để gia cố hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè với những bản hợp đồng như Tielemans hay Andrey Santos, tuyến giữa Quỷ đỏ vẫn dễ dàng bị Sander Berge và Shea Charles bên phía Fulham lấn lướt. Chiến lược mua sắm chắp vá từng vị trí qua mỗi mùa giải đã biến Man United thành một tập thể thiếu định hướng và kiệt sức.

Ghế Carrick lung lay

Chiếc ghế của Carrick ngày càng lung lay khi thử thách cực đại nằm ở chặng đường sau FIFA Days. Họ sẽ khởi đầu bằng cuộc đối đầu với Tottenham tại Old Trafford. Tiếp sau đó là chuỗi 3 trận làm khách vô cùng giông bão trên sân của Atletico Madrid tại Champions League, Leeds và Como chỉ trong vòng 9 ngày.

Chưa dừng lại ở đó, lịch thi đấu tiếp tục thử thách bản lĩnh của Quỷ đỏ với hàng loạt cuộc chạm trán nặng đô gặp Bournemouth, Chelsea, AS Roma, Aston Villa và Liverpool.



Đáp lại những bình luận cay nghiệt, Carrick cho rằng kết quả kém cỏi hiện tại chủ yếu xuất phát từ "những ranh giới mong manh" và yếu tố may rủi – bao gồm cú sút xa của Everton, bàn thắng tranh cãi của Man City hay pha phản lưới nhà tai hại của Lisandro Martinez – chứ không phản ánh toàn bộ thực lực của đội bóng.

HLV Carrick coi giai đoạn giông bão này là "chương đầu tiên" cần thiết cho sự trưởng thành của tập thể. Ông đặc biệt khen ngợi tinh thần phản công tích cực của các cầu thủ sau khi bị dẫn trước tại Craven Cottage.

"Tôi vẫn tin rằng MU sẽ có một mùa giải tốt", Carrick khẳng định. "Đội bóng đang trải qua một giai đoạn mà dư luận cảm thấy nghiêm trọng hơn thực tế. Chúng tôi sẽ trở lại với nhịp đập chiến thắng và mọi chuyện sẽ ổn định".

HỒ VIỆT