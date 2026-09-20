Arsenal thua choáng váng trước Brighton, Tottenham chìm sâu vào khủng hoảng

Sau khi Chelsea gục ngã trên sân Brenford ở trận đấu sớm, vòng 5 Ngoại hạng Anh chứng kiến thêm những cú sốc khác.

Đương kim vô địch Arsenal nhận thất bại muối mặt 0-3 trên sân Brighton, trong khi Tottenham rơi xuống nhóm trụ hạng sau trận thua 2-3 trước Aston Villa.

Cơn địa chấn ở Amex: Arsenal đứt chuỗi thăng hoa

Arsenal hành quân đến sân Amex Stadium với tham vọng cân bằng kỷ lục 123 năm của CLB với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã trải qua một đêm ác mộng khi hoàn toàn bị khuất phục bởi màn trình diễn áp đảo đến từ Brighton.

Dù tung ra đội hình mạnh nhất, Arsenal lại thi đấu vô cùng chệch choạc và thiếu gắn kết.

Cơn ác mộng của Pháo thủ bắt đầu ở phút 31 khi Pascal Gross tung cú sút xa mở tỷ số cho đội chủ nhà, trong một tình huống mà thủ môn David Raya lẽ ra đã có thể xử lý tốt hơn. Ngay trước khi hiệp một khép lại, sau tình huống hỏng ăn của Bukayo Saka trong một đợt phản công, Brighton lập tức chớp thời cơ đáp trả. Riccardo Calafiori bỏ vị trí, tạo điều kiện cho Charalampos Kostoulas thoải mái tung cú sút chìm hiểm hóc từ cự ly 22 yard đánh bại Raya, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 45.

Bước sang hiệp hai, hy vọng lội ngược dòng của Arsenal hoàn toàn dập tắt ở phút 57. Xuất phát từ một quả phạt góc – vốn là điểm mạnh quen thuộc của Pháo thủ – Chema Andres bật cao không ai kèm đánh đầu tung lưới, ấn định chiến thắng 3-0 cho Brighton.

Trận thắng lịch sử này giúp đội bóng của HLV Fabian Hurzeler vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém Arsenal 2 điểm. Trong khi đó, trận thảm bại 0-3 khiến Arsenal mất vị trí dẫn đầu vào tay Manchester City do kém về hiệu số bàn thắng bại, dù Man City chưa ra sân thi đấu.

HLV Arteta sẽ có 21 ngày nghỉ FIFA Days để xốc lại tinh thần cho các học trò sau thất bại gây sốc này.

Tottenham lại gục ngã

Tại London, tình hình của Tottenham thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhận thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Aston Villa, Spurs chính thức rơi xuống nhóm chạy đua rớt hạng.

Tương tự các trận đấu trước, Tottenham khởi đầu tương đối khởi sắc nhưng nhanh chóng sụp đổ. Đội chủ nhà phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút bù giờ hiệp một khi Johan Manzambi đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Boubacar Kamara. Đáng chú ý, bàn thua xảy ra trong bối cảnh đội trưởng Micky van de Ven phải rời sân nhận chăm sóc y tế do chấn thương đầu, khiến Spurs vô cùng bức xúc với quy định mới bắt buộc cầu thủ chấn thương phải ở ngoài sân ít nhất một phút.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn trong hiệp hai khi Nicolas Jackson nhân đôi cách biệt cho Aston Villa ở phút 67. Đến phút 79, Emi Buendia tung cú sút xa tuyệt đẹp từ cự ly 25 yard đưa bóng vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Bàn thắng này khiến hàng ngàn cổ động viên Spurs bỏ về sớm, trong khi những tiếng la ó vang dội khắp khán đài cùng tiếng hô đòi sa thải HLV De Zerbi vang lên từ khu vực CĐV đội nhà.

Dù Conor Gallagher đã giải cơn khát bàn thắng kéo dài 4 trận cho Spurs bằng cú đệm bóng ở phút 87 sau nỗ lực của Mohammed Kudus, và Jan Paul van Hecke đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở những giây cuối cùng từ quả phạt của Andy Robertson, tất cả đã quá muộn màng.

Thất bại này khiến Spurs mới chỉ thắng vỏn vẹn 3 trong 25 trận sân nhà gần nhất tại Premier League và chìm sâu dưới nhóm cầm đèn đỏ.

Ngược lại, chiến thắng đầu tiên trong mùa giải giúp Aston Villa của HLV Unai Emery giải tỏa áp lực và kỳ vọng tạo đà bứt phá trên bảng xếp hạng.

LONG KHANG