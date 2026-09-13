5 điểm nóng quyết định trận derby Manchester tại Old Trafford

Trận derby Manchester vòng 4 Premier League diễn ra lúc 22 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 13-9 với Man Xanh đang duy trì thành tích toàn thắng tại Ngoại hạng Anh, còn Man Đỏ dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick nỗ lực bám đuổi sau khởi đầu tương đối gập ghềnh.

Bruno của MU (Ảnh: THX)

Dù Siêu máy tính Opta đánh giá Man City nhỉnh hơn với 45,1% cơ hội chiến thắng so với 30,6% của Man Utd (24,2% khả năng hòa), cục diện trận đấu tại Old Trafford nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi 5 điểm nóng chiến thuật dưới đây:

Cuộc chiến tuyến giữa: Kobbie Mainoo và Elliot Anderson

Tâm điểm ở khu vực trung tuyến sẽ là màn đọ sức giữa hai tiền vệ trẻ tài năng bậc nhất bóng đá Anh hiện tại. Sau khi không thi đấu phút nào tại World Cup, Kobbie Mainoo đang bùng nổ mạnh mẽ trong màu áo Quỷ đỏ nhờ sự tiến bộ vượt bậc về thể chất và tư duy phòng ngự. Anh đạt tỷ lệ thắng tranh chấp 68,2% (xếp thứ 6 toàn giải số các tiền vệ), thu hồi bóng 10,1 lần/90 phút và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác dưới áp lực lên tới 90,3%.

Ở bên kia chiến tuyến, bản hợp đồng mới Elliot Anderson nhanh chóng đảm nhận vai trò ông chủ tuyến giữa của Man City. Cầu thủ này dẫn đầu giải đấu về số đường chuyền (121,4 đường chuyền/90 phút), số lần kéo bóng tịnh tiến (19,5 lần/90 phút) và có 76 đường chuyền xé rào cản phòng ngự. Đội nào chiếm ưu thế ở cặp đấu này sẽ nắm quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Cuộc đọ sức sáng tạo: Bruno Fernandes vs Rayan Cherki

Nếu cặp Mainoo - Anderson tranh chấp không gian, sự sáng tạo của Bruno Fernandes và Rayan Cherki sẽ quyết định khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Rayan Cherki đang có phong độ cực cao với chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) lên tới 0,69/90 phút – cao nhất giải đấu. Tiền vệ người Pháp đã ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo chỉ sau 175 phút thi đấu.

Trong khi đó, Bruno Fernandes được đẩy lên thi đấu tự do hơn và gia tăng đáng kể số lần dứt điểm. Thủ quân của Man Utd đang tung ra trung bình 5,0 cú sút/90 phút (gấp đôi mùa trước) và đã đóng góp 4 bàn thắng trên mọi đấu trường. Màn trình diễn của ai bùng nổ hơn sẽ giúp đội nhà mở khóa hàng thủ đối phương.

Bẫy việt vị và những pha dâng cao của Man City

Man City vẫn duy trì thói quen đẩy cao đội hình với tuyến phòng ngự bắt đầu các chuỗi chuyền bóng cách khung thành trung bình 44,2m và chỉ dành 9% thời lượng thi đấu ở khối phòng ngự thấp. Tuy nhiên, đoàn quân của Maresca thường xuyên lộ khoảng trống phía sau và đã để đối thủ tạo ra từ 3 cơ hội rõ rệt trở lên ở 3/5 trận từ đầu mùa.]

Đây là cơ hội cho Man Utd – đội bóng dẫn đầu giải đấu về tỷ lệ các đợt chạy chỗ ra sau lưng hàng thủ đối phương (chiếm 33,0% tổng số đợt di chuyển bóng). Đặc biệt, Bryan Mbeumo là cầu thủ tích cực nhất giải đấu ở khía cạnh này với 49 lần bứt phá xé gió. Nếu các chân sút Quỷ đỏ căn thời điểm di chuyển chuẩn xác để tránh bẫy việt vị, họ hoàn toàn có thể trừng phạt khoảng trống đằng sau hàng thủ Man City.

Tử huyệt hành lang trái của Man United

Mặc dù Man Utd sở hữu hàng công đầy ấn tượng với 68 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (7,3 xG) cao nhất Ngoại hạng Anh, hàng phòng ngự của họ lại đang gặp vấn đề lớn khi để thủng lưới đúng 2 bàn trong cả 3 trận mở màn.

Đáng chú ý, một nửa số bàn thua từ các tình huống bóng sống của Quỷ đỏ xuất phát từ vị trí của Luke Shaw. Bất chấp việc Shaw đóng góp rất tốt cho mặt trận tấn công (2,9 quả tạt và 1,8 cơ hội tạo ra mỗi 90 phút), sự thiếu tập trung khi lùi sâu phòng ngự của hậu vệ này có thể trở thành mục tiêu khai thác hàng đầu của Man City – đội bóng đang tăng cường số lượng tạt bóng từ bóng sống lên tới 13,7 lần/trận.

Erling Haaland: "Cơn ác mộng" của Quỷ đỏ tại Old Trafford

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Erling Haaland – chân sút đã ghi tới 8 bàn thắng sau 7 lần đối đầu Man Utd tại Ngoại hạng Anh (chỉ kém Mohamed Salah với 13 bàn và Alan Shearer với 10 bàn). Tiền đạo người Na Uy đặc biệt bén duyên ở các tháng đầu mùa giải khi đã ghi tổng cộng 40 bàn trong tháng 8 và tháng 9 tại giải quốc nội.

Vừa lập cú đúp vào lưới Porto tại Champions League giữa tuần, Haaland sẽ là phép thử hạng nặng cho cặp trung vệ Harry Maguire và Lisandro Martínez. Bất kỳ sự lơ đễnh nào từ hàng thủ vừa nhận 6 bàn thua sau 3 trận của Man Utd đều có thể phải trả giá bằng bàn thắng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Matheus Cunha. Man City: Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye, Erling Haaland.

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