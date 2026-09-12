Siêu máy tính dự đoán Arsenal, Chelsea chắc thắng, Man City có điểm ở trận derby Manchester

Sau lượt trận cúp châu Âu giữa tuần sôi động, Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-27 tiếp tục bước vào vòng đấu thứ 4. Tâm điểm là trận derby Manchester rất có khả năng hòa, tạo cơ hội để Arsenal hay Liverpool, Chelsea tăng tốc.

Manchester City nhỉnh hơn tại Old Trafford

Trận cầu tâm điểm thu hút mọi sự chú ý ở vòng đấu này chính là đại chiến giữa Manchester United và Manchester City tại Old Trafford ngày 13-9. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca bước vào trận derby với mục tiêu kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 4. Siêu máy tính Opta đánh giá Man City là đội cửa trên với 44,2% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng giữ lại 3 điểm của Quỷ đỏ là 31,6%.

Man City đang có phong độ thăng hoa khi vừa đánh bại Porto 2-0 tại Champions League nhờ cú đúp của Erling Haaland. Chân sút người Na Uy đã sở hữu 8 bàn thắng sau 7 lần chạm trán Man Utd tại giải quốc nội. Nếu giành chiến thắng, Man City sẽ có lần thứ 7 trong lịch sử thắng cả 4 trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick lại sở hữu điểm tựa Old Trafford vô cùng vững chắc. Carrick đã giúp Quỷ đỏ thắng 9 trong 10 trận sân nhà tại giải vô địch Anh kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 1.

Bên cạnh đó, Man City mới chỉ thắng 1 trong 4 lần đối đầu gần nhất với Man Utd ở Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 2). Nếu đánh bại kình địch cuối tuần này, Carrick sẽ trở thành HLV thứ ba trong lịch sử Man Utd thắng cả 2 trận Ngoại hạng Anh đầu tiên trước Man City.

Arsenal chắc thắng trên sân khách

Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Chelsea ở vòng 3 và thắng lợi 1-0 trước Napoli tại Champions League, Arsenal đang hừng hực khí thế hành quân tới sân Stadium of Light. Siêu máy tính Opta xếp Arsenal là đội khách có khả năng giành chiến thắng cao nhất vòng 4 với tỷ lệ lên tới 65,1%, so với vỏn vẹn 13% của Sunderland.

Lịch sử hoàn toàn ủng hộ Pháo thủ khi họ chỉ để thua 1 trong 14 lần làm khách gần nhất trước Sunderland tại giải quốc nội (thắng 8, hòa 5). Sunderland cũng mới chỉ thắng 1 trong 29 lần chạm trán Arsenal gần đây tại Ngoại hạng Anh (hòa 10, thua 18).

Nếu vượt qua đội chủ nhà, Arsenal sẽ có lần thứ 6 trong lịch sử CLB mở màn mùa giải VĐQG bằng 4 trận toàn thắng. Dù vậy, Pháo thủ vẫn cần cẩn trọng bởi Sunderland vừa thắng cả 2 trận sân nhà gần nhất trước các đại diện London là Chelsea và Fulham.

Chelsea sáng giá nhất vòng đấu

Trở lại sân nhà Stamford Bridge sau thất bại 1-2 trước Arsenal và chiến thắng tưng bừng 6-3 trước Leeds United tại cúp Liên đoàn Cup, Chelsea của HLV Xabi Alonso nhận được sự đánh giá rất cao từ Siêu máy tính. The Blues chính là đội bóng sở hữu xác suất chiến thắng cao nhất toàn bộ vòng 4 Ngoại hạng Anh với 76,1%, trong khi cơ hội tạo nên bất ngờ của tân binh Hull City chỉ là 9,5%.

Thống kê lịch sử chỉ ra Hull City chưa từng thắng trong cả 18 lần hành quân tới sân của Chelsea ở các giải đấu thuộc 4 hạng đấu cao nhất nước Anh (hòa 3, thua 15). Hàng công của Chelsea đang khởi đầu cực kỳ bùng nổ khi ghi bàn trong 5 phút đầu tiên ở cả 3 trận Ngoại hạng Anh đã qua.

Cuộc đối đầu vào đêm 12-9 hứa hẹn rất thú vị khi Hull City lại chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu mùa và đang hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng mới thăng hạng đầu tiên giữ sạch lưới cả 4 trận mở màn.

Liverpool và điểm tựa Anfield

HLV Andoni Iraola vừa có chiến thắng đầu tiên cùng Liverpool trước Ipswich tại Ngoại hạng Anh, tiếp đó là khúc khải hoàn 2-1 trước A.Madrid ở Champions League.

Tiếp đón Fulham trên sân nhà Anfield vào đêm 12-9, Liverpool được Siêu máy tính Opta trao tới 65,5% cơ hội giành chiến thắng. Fulham của HLV Álvaro Arbeloa vẫn chưa có được điểm số nào sau 3 vòng đấu và chỉ có 16,2% cơ hội gây sốc tại Anfield.

Lịch sử đang đứng về phía The Reds khi họ chỉ thua 2 trong 33 lần tiếp đón Fulham trên sân nhà tại giải VĐQG (thắng 23, hòa 8). Trận đấu này còn mang nhiều cảm xúc với HLV Arbeloa khi ông từng có 66 lần ra sân cho Liverpool trong sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, áp lực đối với Arbeloa là rất lớn khi tất cả các cựu cầu thủ Liverpool khi làm HLV đối đầu đội bóng cũ đều đã để thua cả 5 trận.

Tottenham, Aston Villa & Newcastle: Khát khao vượt qua thử thách

Tottenham Hotspur: Đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi vừa chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng trận hòa 0-0 trước Forest, nhưng họ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa giải này. Tiếp đón Everton trên sân nhà vào đêm 12-9, Spurs được dự đoán có 48,2% khả năng chiến thắng, so với 27,1% của Everton và 24,7% cơ hội chia điểm. Everton hiện đang trải qua chuỗi 6 trận sân khách liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại giải quốc nội.

Aston Villa: Sau chiến thắng 3-2 trước Club Brugge tại Champions League, HLV Unai Emery rất khát khao tìm kiếm 3 điểm đầu tiên tại Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Nottingham Forest ngày 12-9. Villa có tỷ lệ thắng 44,8% nhờ thành tích toàn thắng trong 6 lần gần nhất tiếp Forest trên sân nhà. Tuy nhiên, đây cũng là cặp đấu có khả năng hòa cao nhất vòng đấu theo dự đoán của Siêu máy tính (26%).

Newcastle United: Màn chạm trán giữa Leeds United và Newcastle rạng sáng 15-9 (theo giờ Việt Nam) là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vẫn đang duy trì thành tích bất bại (cùng có 5 điểm). Newcastle của HLV Matthias Jaissle đang gặp bài toán phòng ngự khi phải đối mặt với trung bình 20,3 cú sút/trận (61 cú sút sau 3 vòng). Siêu máy tính xếp Leeds nhỉnh hơn với 41,3% cơ hội thắng so với 33,3% của Newcastle.

HỒ VIỆT