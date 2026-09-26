Bê bối tài chính của Man City: Vi phạm hầu hết, nguy cơ bị tước tất các danh hiệu

Bóng đá Anh vừa trải qua một "trận động đất" thể chế lớn nhất trong lịch sử khi Ủy ban Độc lập đưa ra phán quyết về vụ án vi phạm quy định tài chính của Man City.

Các danh hiệu dưới thời của Pep có thể bị hủy bỏ. Ảnh THX

Với việc bị kết tội ở hầu hết các cáo buộc sau nhiều năm điều tra, Man City có nguy cơ bị trừ điểm nặng, tước danh hiệu, thậm chí trục xuất khỏi giải đấu.

115 cáo buộc tài chính: vi phạm gần hết

Cuộc điều tra kéo dài 4 năm của Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã dẫn đến quyết định buộc tội Man City vào tháng 2-2023 với tổng cộng 115 cáo buộc vi phạm kéo dài trong 9 mùa giải (từ 2009 đến 2018). Các vi phạm này được chia thành 5 nhóm cốt lõi:

54 cáo buộc “Không cung cấp thông tin tài chính trung thực”, 14 cáo buộc “Không cung cấp chi tiết báo cáo chính xác về thù lao và hợp đồng của cầu thủ lẫn HLV”, 5 cáo buộc vi phạm các quy định về Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA, 7 cáo buộc vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Tính bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh giai đoạn 2015–2018. Cuối cùng là 35 cáo buộc: “Không hợp tác và cản trở cuộc điều tra của Ngoại hạng Anh”.

Theo các báo cáo từ truyền thông quốc tế, Ủy ban Độc lập đã kết luận Manchester City vi phạm 114 trên tổng số 115 cáo buộc. Đây là đòn đánh gục vào kỷ nguyên hoàng kim của đội chủ sân Etihad – giai đoạn họ đã thâu tóm tới 7 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội và Champions League.

Từ Football Leaks đến các khoản tài trợ khống

Nguồn gốc của vụ bê bối bắt nguồn từ vụ rò rỉ dữ liệu chấn động Football Leaks do harker Rui Pinto thực hiện năm 2015. Các email nội bộ bị rò rỉ và công bố trên tạp chí Der Spiegel (Đức) năm 2018 đã phơi bày cơ chế "bơm tiền" ngầm của câu lạc bộ.

Theo các tài liệu rò rỉ, Man City đã thổi phồng doanh thu tài trợ từ các tập đoàn nhà nước UAE như Etihad Airways và Etisalat. Thực chất, phần lớn số tiền này được tài trợ trực tiếp từ Abu Dhabi United Group – quỹ thuộc sở hữu của Sheikh Mansour – nhưng được ngụy trang dưới dạng hợp đồng thương mại hợp lệ để lách luật FFP. Bên cạnh đó, CLB còn bị cáo buộc thực hiện các khoản thanh toán "ngầm" ngoài sổ sách cho cựu HLV Roberto Mancini thông qua hợp đồng tư vấn giả mạo với một CLB tại Abu Dhabi.

Mặc dù UEFA từng phạt Manchester City và cấm thi đấu tại Champions League 2 năm vào năm 2020, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã hủy bỏ án cấm này do các quy định của UEFA bị giới hạn thời hiệu xử lý 5 năm. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh không áp dụng bất kỳ giới hạn thời gian nào, cho phép họ truy cứu toàn bộ các sai phạm từ năm 2009.

Phản ứng Của Man City và các nguy cơ

Ngay sau khi thông tin phán quyết lan truyền, đại diện Man City đã phát đi thông báo khẳng định quy trình của Ngoại hạng Anh "vẫn đang tiếp diễn và cần giữ tính bảo mật". Đội chủ sân Etihad tiếp tục giữ nguyên quan điểm bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định họ sở hữu "bằng chứng không thể chối cãi" chứng minh sự trong sạch.

Theo khung hình phạt Rule W.64 của Ngoại hạng Anh, các án phạt dành cho Manchester City có thể bao gồm phạt tiền kỷ lục, trừ điểm nghiêm trọng, đình chỉ thi đấu hoặc thậm chí trục xuất khỏi giải đấu.

Nếu các hình phạt mang tính hồi tố được áp dụng, Man City có thể bị tước các danh hiệu Ngoại hạng Anh giành được trong giai đoạn 2009–2018 (mùa giải 2011/12, 2013/14 và 2017/18). Khi đó, Manchester United và Liverpool – những đội á quân trong các mùa giải này – có thể được trao lại cúp vô địch.

Chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng pháp lý còn mở ra từ các đối thủ quốc nội. Bốn câu lạc bộ lớn bao gồm Arsenal, Manchester United, Liverpool và Tottenham đã nộp văn bản bảo lưu quyền khởi kiện đền bù thiệt hại theo Section W. Tổng số tiền bồi thường do mất suất dự Champions League và tiền thưởng danh hiệu có thể vượt mốc 200 triệu bảng.

HỒ VIỆT