Real Madrid đòi bãi nhiệm chủ tịch La Liga sau vụ tố trọng tài tại Derby Madrid

Những ồn ào về trọng tài ở trận derby thủ đô Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và Real Madrid vẫn chưa có hồi kết, thậm chí căng thẳng đang "leo thang".

Cucurella trong trận Real thua Atletico (Ảnh: THX)

Trận derby Madrid đã bùng nổ thành một cuộc xung đột thể chế toàn diện giữa đội bóng hoàng gia và Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas. Những tranh cãi nảy lửa xuất phát từ công tác trọng tài đã nhanh chóng leo thang thành màn đáp trả gay gắt công khai, dẫn đến yêu cầu bãi nhiệm người đứng đầu giải đấu từ phía Real Madrid.

Từ sự phẫn nộ của HLV Jose Mourinho

Sự việc bắt nguồn sau khi Real Madrid hứng chịu thất bại 1-2 trên sân Atletico Madrid. Ngay sau trận đấu, Real Madrid đã đặt tiêu đề cho bài tường thuật trên trang chủ CLB là "Trọng tài tồi tệ quyết định trận derby".

Trong buổi họp báo, HLV Mourinho xuất hiện với hai bức ảnh chụp màn hình được in sẵn, chỉ ra hai tình huống mà ông cho rằng cầu thủ Atletico Madrid đáng bị đuổi khỏi sân. Đó là pha giẫm chân của Cristian Romero đối với Jude Bellingham và pha va chạm của Lee Kang-in khiến Federico Valverde dính chấn thương nghiêm trọng ở cổ chân trái.

HLV Mourinho hướng sự chỉ trích gay gắt vào trọng tài chính Ortiz Arias cùng ban phân công trọng tài, nhấn mạnh Real Madrid phải thi đấu thiếu người suốt từ phút 50. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định đội bóng của ông hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vô địch "nếu được thi đấu trên một sân chơi bình đẳng". Thất bại này khiến Real Madrid hiện kém đội đầu bảng và là đương kim vô địch Barcelona 6 điểm.

Xung đột leo thang La Liga và Real Madrid

Trước những phản ứng từ phía Real Madrid, Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas đã đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội để phản bác một bài báo ủng hộ đội chủ sân Santiago Bernabeu. Ông thẳng thừng chỉ trích các cơ quan truyền thông thân Real đang lặp lại kịch bản quen thuộc về một "thuyết âm mưu vĩnh cửu".

Người đứng đầu La Liga khẳng định việc cáo buộc giới trọng tài chỉ là cớ để che đậy những hạn chế về mặt chuyên môn của đội bóng ở đầu mùa giải.

Đáp trả lại phát biểu của Javier Tebas, Real Madrid đã phát đi thông cáo chính thức trên trang chủ, coi hành vi của ông Tebas là "không thể chấp nhận được" khi sử dụng vị thế quản lý để liên tục tấn công và làm giảm uy tín CLB. Đội bóng Hoàng gia khẳng định bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha đang "cần gấp một nhà lãnh đạo mới" có đủ năng lực điều hành và giữ vững nguyên tắc trung lập.

Mâu thuẫn giữa ông Tebas và Real Madrid cùng Chủ tịch Florentino Perez vốn đã kéo dài suốt nhiều năm. Mặc dù ông Tebas giữ chức Chủ tịch La Liga từ năm 2013 và nắm giữ nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2027, hai bên liên tục đụng độ gay gắt trên truyền thông lẫn tại tòa án. Gần đây nhất vào tháng 6, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã tuyên phần thắng cho Real Madrid trong vụ kiện hủy bỏ các quyết định của La Liga liên quan đến quyền quản lý bản quyền truyền hình.

HỒ VIỆT