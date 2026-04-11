Marcus Rashford – “Bom tấn” tiềm năng của Barcelona giữa bối cảnh thâm hụt tài chính

Marcus Rashford đang là bản hợp đồng cho mượn hoàn hảo của Barcelona. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một dấu hỏi “nhưng mà”, dù điều đó nghe có vẻ phi lý.

Ảnh: AFP

Tiền đạo người Anh gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United vào mùa hè 2025 với điều khoản mua đứt 30 triệu euro (khoảng 26 triệu bảng). Ban đầu, anh chỉ là phương án dự phòng sau khi Barca thất bại trong việc chiêu mộ Nico Williams hay Luis Díaz. Rashford mang đến sự đa năng (có thể chơi trái, phải và trung tâm), giúp đội hình tấn công vốn đã quá tải của HLV Hansi Flick có thêm chiều sâu.

Mùa giải này, Rashford bùng nổ. Anh ghi 5 bàn và 4 kiến tạo chỉ sau 10 trận Champions League, trở thành cầu thủ đầu tiên ở Tây Ban Nha đạt đôi chữ số bàn thắng + kiến tạo ở mọi đấu trường. Trong trận lượt đi tứ kết Champions League với Atlético Madrid, Rashford là mối đe dọa thường trực với hàng loạt cơ hội: dứt điểm ngay phút thứ 2, đối mặt khung thành phút thứ 4, volley hỏng phút 14, bàn thắng bị việt vị phút 17… Dù Barca thắng 2-0 (bàn của Rashford và Lewandowski), anh vẫn tiếc nuối vì thiếu sắc bén: “Chúng tôi phải sắc bén hơn”. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi anh là “hyperactive” (siêu năng động), “biểu tượng tốc độ” và chấm điểm tuyệt đối.

Rashford từng giúp Barca lội ngược dòng ở Champions League, giống như pha penalty muộn năm 2019 giúp Man United loại PSG. Anh chia sẻ: “Tập thể này luôn tạo ra cơ hội nhờ chất lượng cao. Hôm nay bàn thắng chưa đến, nhưng chúng tôi không thể né tránh trách nhiệm”. HLV Flick nhận xét: “Chúng tôi biết Marcus tuyệt vời khi có bóng, nhưng phòng ngự cũng là một phần của trò chơi. Anh ấy đang thích nghi tốt”.

Dù vậy, vẫn có những hạn chế. Rashford chưa phải là Luis Suárez về khả năng dứt điểm sắc bén, cũng không bằng Raphinha về cường độ pressing (Raphinha mùa trước có 34 bàn + 26 kiến tạo). Flick chủ yếu dùng anh ở cánh trái, chỉ 6 lần đá trung tâm trong 41 trận. Santi Giménez của AS bình luận: “Anh ấy không phải là ‘con chồn’ khi pressing”.

Vấn đề lớn nhất của Barcelona là tài chính. La Liga siết chặt giới hạn lương khiến Barca khó đăng ký Rashford ban đầu. Khoản 30 triệu euro dù không lớn với Premier League nhưng là gánh nặng với Barca, đặc biệt khi họ cần chi thêm cho một tiền đạo cắm thực thụ (vì không muốn đẩy Rashford vào trung tâm thường xuyên). Đội hình tấn công phụ thuộc lớn vào Lewandowski (đang sa sút phong độ), Lamine Yamal và Raphinha. Chấn thương của Raphinha đã mở ra cơ hội cho Rashford chứng minh giá trị.

Tương lai của Rashford vẫn lửng lơ. Anh từng khẳng định mùa thu năm ngoái: “Chắc chắn tôi muốn ở lại”. Nhưng đến mùa xuân, mọi thứ chưa ngã ngũ. United coi 30 triệu euro là mức tối thiểu không thương lượng, trong khi Barca muốn đàm phán hoặc kéo dài cho mượn thêm mùa để trì hoãn thanh toán. Deadline kích hoạt điều khoản đã qua (theo một số nguồn tháng 3/2026), khiến thương vụ trở nên phức tạp hơn. Barca đang cân nhắc các kịch bản: đàm phán giảm giá hoặc cho mượn tiếp với nghĩa vụ mua sau.

Rashford đã tìm thấy môi trường mới ở Catalonia: “Không phải tôi thay đổi nhiều, chỉ là môi trường và văn hóa mới – tôi đang tận hưởng”. Với tốc độ, sự trực diện và khả năng tạo nguy hiểm, anh hoàn toàn có thể trở thành “talisman” (bùa hộ mệnh) của Barca nếu được sử dụng tối đa. Tuy nhiên, giữa thâm hụt ngân sách và nhu cầu cân bằng đội hình, Barca phải quyết định liệu Rashford có phải là bản hợp đồng dài hạn hay chỉ là giải pháp tạm thời.

Trận lượt về tứ kết với Atlético Madrid tại Metropolitano sẽ là cơ hội lớn để Rashford khẳng định bản thân. “Chúng tôi có thể lấy trận đấu từ bất kỳ ai”, anh tự tin. Dù kết quả ra sao, mùa giải 2025/26 đã chứng minh Rashford vẫn là một tài năng lớn, chỉ cần môi trường phù hợp để tỏa sáng.

LONG KHANG