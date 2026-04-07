Khi Vinicius đồng cảm với Yamal

Tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid đã ca ngợi ngôi sao Lamine Yamal của Barcelona vì đã công khai lên án những lời lẽ kỳ thị người Hồi giáo trong một trận đấu gần đây, nói rằng các cầu thủ cần đoàn kết trong cuộc chiến chống lại sự phân biệt đối xử.

Vinicius phát biểu hôm thứ Hai, chưa đầy một tuần sau khi Yamal chỉ trích những lời lẽ của người hâm mộ Tây Ban Nha trong trận giao hữu với Ai Cập. Yamal, người theo đạo Hồi, cho biết những lời lẽ đó là thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được. Vinicius, một tuyển thủ Brazil, thường xuyên phải chịu đựng những lời lẽ phân biệt chủng tộc khi thi đấu ở châu Âu, và rất thẳng thắn trong cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc.

“Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục cuộc chiến này”, Vinicius nói. “Điều quan trọng là Lamine phải lên tiếng về vấn đề này. Điều đó có thể giúp ích cho những người khác. Chúng ta nổi tiếng, chúng ta có tiền, chúng ta có thể cân bằng những điều này tốt hơn, nhưng những người nghèo và người da đen ở khắp mọi nơi, chắc chắn họ phải vật lộn nhiều hơn chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, những người có tiếng nói mạnh mẽ hơn, chính là các cầu thủ như chúng ta”.

Trong một trận đấu Champions League vào tháng trước tại Lisbon, Vinicius đã cáo buộc cầu thủ Gianluca Prestianni của Benfica gọi anh là con khỉ sau khi tiền đạo người Brazil ăn mừng trước các cổ động viên chủ nhà khi ghi bàn cho Real Madrid. Các cổ động viên Benfica đã lăng mạ Vinicius từ trên khán đài. “Tôi không nói rằng Tây Ban Nha, Đức hay Bồ Đào Nha là những quốc gia phân biệt chủng tộc, nhưng có những người phân biệt chủng tộc ở những quốc gia này, và ở Brazil cũng như các quốc gia khác”, Vinicius nói. “Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đấu tranh cùng nhau, tôi nghĩ các cầu thủ tương lai và mọi người nói chung sẽ không phải trải qua điều này một lần nữa”.

Tiền đạo ngôi sao này cũng cho biết dự định sẽ gia hạn hợp đồng với Real Madrid “vào thời điểm thích hợp”. Hợp đồng hiện tại của Vinicius sẽ hết hạn vào tháng 6-2027, và tương lai của anh đã bị đặt dấu hỏi sau một mùa giải đầy biến động, khi anh mâu thuẫn với cựu HLV Xabi Alonso - người sau đó được thay thế bởi Alvaro Arbeloa - và trải qua 3 tháng không ghi bàn, trước khi phong độ khởi sắc trong những tháng gần đây. Vinicius ghi 4 bàn trong 2 trận thắng Man.City và Atletico Madrid trước kỳ nghỉ quốc tế.

“Hãy hy vọng tôi có thể ở lại đây lâu dài”, Vinicius nói khi được hỏi về tình hình hợp đồng của mình. “Tôi vẫn còn một năm hợp đồng, mọi thứ đều ổn. Tôi có sự tin tưởng của ngài Chủ tịch, và chúng tôi đều bình tĩnh về những gì mình muốn. Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ gia hạn hợp đồng, và tôi sẽ ở đây lâu dài. Đây là CLB trong mơ của tôi, tôi hạnh phúc ở đây, và tôi muốn ở đây nhiều năm nữa”.

THANH TUẤN