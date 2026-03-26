Mbappe phủ nhận việc Real Madrid chụp MRI nhầm đầu gối

Kylian Mbappe phủ nhận các báo cáo cho rằng chấn thương đầu gối của anh đã bị chẩn đoán sai.

Một nhà báo của RMC Sport (Pháp), và được một số phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, đã đưa tin hôm thứ Ba rằng Real Madrid không phát hiện ra vết rách dây chằng một phần ở đầu gối trái của Mbappe vào tháng 12, vì họ chỉ chụp MRI… đầu gối phải khỏe mạnh của anh. Các báo cáo cho biết, vì sai sót ngớ ngẩn này, chấn thương của Mbappe không được điều trị đúng, khiến anh phải nghỉ thi đấu nhiều giai đoạn, gần nhất là hơn 3 tuần trước khi trở lại trong 2 trận gần đây.

Tuy nhiên, Mbappe mới đây lên tiếng: “Thông tin cho rằng CLB đã kiểm tra nhầm đầu gối là không đúng sự thật. Có lẽ tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm gián tiếp cho tình hình này, bởi vì khi bạn không trao đổi về những gì mình đang có và những gì đang diễn ra, điều đó sẽ mở ra cánh cửa cho sự hiểu sai, và mọi người sẽ vội vàng lấp đầy những khoảng trống. Hiện tại, với Real Madrid, chúng tôi luôn có sự giao tiếp khá rõ ràng, dù là khi tôi bắt đầu quá trình phục hồi chức năng ở Madrid, hay khi tôi ở Paris, nơi tôi được bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu và HLV thể lực của CLB theo sát, chúng tôi làm việc từ Paris, vì vậy không có vấn đề gì với điều đó”.

Mbappe khẳng định sẵn sàng cùng tuyển Pháp chơi trận giao hữu với Brazil vào thứ Năm.

Tiền đạo 27 tuổi lần đầu tiên bị chấn thương trong trận đấu với Celta Vigo vào ngày 7-12 nhưng vẫn tiếp tục thi đấu 3 trận trước khi kết thúc năm 2025 - gặp Alaves, Talavera và Sevilla - trước khi Real Madrid công bố báo cáo y tế xác nhận bong gân đầu gối vào ngày 31-12. Trở lại sau kỳ nghỉ năm mới, Mbappe bỏ lỡ gần như toàn bộ trận Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh sau đó thi đấu một loạt trận vào tháng 1 và tháng 2, trước khi Real Madrid tuyên bố việc tiền đạo của mình trở về Paris gặp với các bác sĩ người Pháp đã xác nhận phương pháp “điều trị bảo tồn” mà họ đã chọn là đúng đắn.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Mbappe trở lại đội hình chính với tư cách là cầu thủ dự bị trong trận lượt về Champions League gặp Man.City, và sau đó là trận derby với Atletico Madrid cuối tuần trước. “Tôi chưa bao giờ là người - cả với tư cách cá nhân lẫn cầu thủ - sống với những hối tiếc”, Mbappe nói hôm thứ Tư, khi cùng đội tuyển Pháp chuẩn bị cho trận giao hữu đỉnh cao với Brazil vào thứ Năm. “Tôi tập trung vào hiện tại và tương lai gần. Hiện tại, tôi cảm thấy tốt, đặc biệt là cả 2 đầu gối, điều này rất quan trọng đối với tôi. Điều đó một phần là nhờ CLB của tôi, những người đã chăm sóc tốt thể lực của tôi. Tôi rất vui khi được ở đây, sẵn sàng thi đấu và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi sẵn sàng thi đấu trận gặp Brazil và đá chính nếu cần thiết”.

