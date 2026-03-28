Barcelona sốc khi mất Raphinha trong 7 trận cầu quyết định

Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Raphinha trong 5 tuần tới, sau khi ngôi sao chạy cánh dính chấn thương gân kheo khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Brazil. Người đội trưởng 29 tuổi này dự kiến vắng mặt trong tối thiểu 7 trận, bao gồm 2 trận tứ kết Champions League với Atletico Madrid.

Barcelona sốc khi mất Raphinha trong 7 trận cầu mang tính quyết định của mùa giải.

Raphinha dính chấn thương trong hiệp một trận giao hữu thua 1-2 của Brazil trước Pháp tại Mỹ hôm thứ Năm. Sau khi được thay ra ở hiệp một, các xét nghiệm do đội ngũ y tế Brazil thực hiện hôm thứ Sáu đã xác nhận chấn thương ở gân kheo bên phải của anh. Barcelona sau đó cũng đưa ra thông báo chính thức: “Raphinha bị chấn thương gân kheo bên phải, kết quả kiểm tra y tế do Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) thực hiện sau khi cầu thủ gặp khó chịu trong trận đấu giữa Brazil và Pháp tại Boston hôm thứ Năm đã xác nhận. Cầu thủ này sẽ trở về Barcelona để bắt đầu điều trị. Thời gian hồi phục dự kiến ​​là 5 tuần”.

Việc vắng mặt 5 tuần sẽ khiến Raphinha phải nghỉ đến đầu tháng 5, đồng nghĩa với việc anh không thể ra sân trong 7 hoặc 8 trận đấu tiếp theo của Barcelona trên mọi đấu trường. Barcelona sẽ đối đầu với Atletico 3 lần trong vài tuần tới, bắt đầu bằng chuyến làm khách đến sân Metropolitano vào thứ Bảy tuần sau, khi họ đang tìm cách giữ vững khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid ở vị trí đầu bảng La Liga.

Sau đó, họ sẽ lại đối đầu với Atletico trong 2 lượt trận ở tứ kết Champions League, với trận lượt đi diễn ra tại sân Camp Nou vào ngày 8-4, và trận lượt về tại Madrid vào ngày 14-4. Nếu Barcelona thắng cặp đấu này, họ sẽ tiếp đón Arsenal hoặc Sporting Lisbon ở trận lượt đi bán kết vào cuối tháng 4, và trận lượt về sẽ diễn ra trên sân khách vào đầu tháng 5 - những trận đấu mà Raphinha cũng có khả năng sẽ vắng mặt.

Raphinha dính chấn thương trong hiệp một trận giao hữu thua 1-2 của Brazil trước Pháp.

Raphinha cũng sẽ vắng mặt trong các trận đấu tại giải quốc nội khác gặp Espanyol, Celta Vigo và Getafe.

Đây là lần thứ 3 trong mùa giải này Raphinha, người đã ghi 19 bàn thắng trong 31 lần ra sân, bị chấn thương gân kheo chân phải. Anh đã bỏ lỡ 13 trận đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia từ tháng 9 đến tháng 11, và thêm 3 trận đấu khác vào tháng 1 và tháng 2. Marcus Rashford có thể được hưởng lợi từ chấn thương mới nhất của Raphinha, khi tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của anh ở cánh trái hàng công, mặc dù HLV Hansi Flick còn có những lựa chọn khác. Dani Olmo và Fermin Lopez đều từng được sử dụng ở vị trí tiền vệ cánh, cũng như Ferran Torres, trong khi Joao Cancelo và Rooney Bardghji cũng là những ứng cử viên cho vị trí này nếu cần.

